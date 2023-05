Sanità territoriale, presto l’istituzione del comitato regionale

- pubblicità -

Le tematiche legate alla sanità territoriale sono state al centro di un incontro tra l’assessore regionale alla Salute e il segretario del Sindacato unico medicina ambulatoriale italiana rappresentato dal segretario, Francesca Castellani. Nel corso del colloquio avvenuto nella sede della Regione Umbria del Broletto a Perugia – riferisce un comunicato della Regione – l’assessore alla Salute ha rimarcato l’importanza del ruolo dello specialista ambulatoriale nella cura e nella presa in carico del paziente, evidenziando in particolare che il medico specialista ambulatoriale lavora in maniera capillare in tutto il territorio umbro dando un proficuo contributo alla sanità di prossimità e a tutta la sanità pubblica regionale.

Alla conclusione del confronto, le parti hanno convenuto sull’opportunità di istituire rapidamente il comitato regionale, previsto dall’ accordo collettivo nazionale degli specialisti ambulatoriali, che ha la funzione di formulare pareri e proposte sulla programmazione sanitaria regionale, nonché formulare indirizzi sui temi della formazione di interesse regionale e avanzare proposte in materia di organizzazione del lavoro e di semplificazione dell’accesso alle prestazioni specialistiche. Castellani in qualità di segretaria dello stesso Sumai ha espresso soddisfazione per l’incontro e ha ringraziato l’assessore. L’istituzione del comitato regionale, ha aggiunto Castellani, anche se previsto dalla normativa contrattuale, non era ancora presente in Umbria e sarà anche un valido strumento di confronto per migliorare la sanità pubblica e per affrontare le tante sfide del presente e dell’immediato futuro per salvaguardare il Sistema sanitario nazionale.