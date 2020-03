Il PD di Corciano segue l’emergenza coronavirus e invita tutti i cittadini a stare in casa

Il Partito Democratico di Corciano segue con attenzione l’evolvere dell’emergenza legata al Coronavirus. Stiamo vivendo una fase storica inedita che impone la massima responsabilità nel rispetto delle regole imposte dalle Istituzioni, con una priorità su tutte: STARE IN CASA.

Anche il nostro territorio non è risultato immune dai casi di Covid 19 e i prossimi giorni diventano cruciali per ricercare una luce in fondo ad un tunnel che appare sempre più lungo.

Il personale sanitario, le forze dell’ordine e chi è impiegato nei settori considerati di prima necessità, residenti nel territorio di Corciano, proseguono nel loro lavoro quotidiano, in maniera instancabile ed encomiabile. L’Amministrazione Comunale è impegnata nell’attività ordinaria e soprattutto in quella straordinaria, insieme alle associazioni di Protezione Civile e del volontariato sociale, presso il Centro di Coordinamento Comunale opportunamente attivato. A tutti loro va il nostro grazie, va la nostra stima e il riconoscimento di un valore incalcolabile del lavoro che stanno svolgendo per la tutela di tutti noi.

Ai bambini, ai ragazzi, ai tanti giovani di Corciano che vivono questi momenti con preoccupazione e sconcerto, ribadiamo con forza che l’Italia è un grande Paese, fatto di Istituzioni solide, persone capaci, professionalità all’avanguardia che sapranno affrontare e risolvere anche questa delicata sfida.

Le ripercussioni di questa emergenza saranno pesantissime anche sul tessuto sociale ed economico del nostro territorio. Ai provvedimenti governativi appena approvati come il Decreto Cura Italia e a quelli che si definiranno nei prossimi mesi, il Partito Democratico di Corciano intende lavorare da subito insieme al Sindaco e a tutte le forze politiche che vorranno contribuire a misure ed interventi specifici rivolti alle famiglie e alle imprese del territorio corcianese.