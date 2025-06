Mirco Fagioli è il nuovo segretario del PD Corcianese

Mirco Fagioli è stato eletto nuovo segretario del Partito Democratico di Corciano. La mozione unitaria del quarantaseienne consigliere comunale è stata ampiamente approvata dagli iscritti al PD, aprendo così una nuova fase per il partito di maggioranza locale, che guarda ora al futuro con rinnovato slancio e prospettive di crescita.

“Cercherò, cercheremo insieme, di rinsaldare la fiducia dei cittadini nella politica, costruendo un partito aperto, attivo e presente sul territorio” – queste le prime parole del neo-segretario. “Immagino il partito come un luogo inclusivo, vivo e partecipato da tutte e di tutti – continua Fagioli -, che sappia unire le diverse esperienze e sensibilità, valorizzando l’impegno di ognuno. Credo in una Segreteria collettiva, plurale e cooperativa”.

Sono già state tracciate le linee programmatiche per il prossimo futuro: elaborazione condivisa di nuove idee e progetti per rispondere alle esigenze della popolazione, costruzione di ponti di dialogo e reti di socialità, ascolto attivo e presenza capillare sul territorio.

Durante il Congresso, svoltosi venerdì 13 e sabato 14 giugno, sono intervenuti numerosi iscritti, insieme ai rappresentanti dei partiti che, con il PD, compongono la maggioranza in Consiglio Comunale: Irene Ponti per Sinistra Italiana, Antonio Cappelli per DEMOS, Lauro Merli per Azione e Armando Marcucci per Corciano Futura. Sono state presentate due mozioni congressuali: “Passione Democratica” a sostegno di Sandro Pasquali (segretario regionale) e Ludovico Baldini (segretario provinciale), illustrata da Cristian Betti, ex sindaco e attuale consigliere regionale e capogruppo PD; e “Casa Democratica” per Carlo Emanuele Trappolino (segretario regionale) e Matteo Burico (segretario provinciale), presentata da Aurora Caporali, candidata all’assemblea regionale. Gli iscritti sono stati chiamati a esprimersi anche per la composizione dell’Assemblea del Trasimeno, che eleggerà il nuovo segretario di Federazione. A prevalere nettamente alle urne è stata la mozione “Passione Democratica” guidata da Pasquali e Baldini.

Nel corso del dibattito, tutti gli intervenuti hanno voluto esprimere un ringraziamento all’attuale gruppo dirigente del partito per il lavoro svolto, in particolare al segretario uscente Stefano Gabrielli, affiancato da due anni da un comitato di reggenza. Sono stati sottolineati i successi elettorali raggiunti e il significativo percorso di ricostruzione di una comunità democratica, tornata a essere un punto di riferimento per i cittadini.

“Grazie a tutta la squadra che ha guidato il PD in questi anni – ha concluso Fagioli -, abbiamo un partito con fondamenta solide e forti, che ci permetteranno di affrontare nuove sfide e di costruire nuovi livelli di impegno condiviso, ampliando le nostre prospettive e capacità. Non vedo l’ora di mettermi al lavoro insieme a tutti coloro che vorranno continuare a condividere questo percorso insieme a me”.