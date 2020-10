Valpinza: approvato l’odg del M5S per rafforzare la sicurezza stradale

Nel Consiglio Comunale del 26 ottobre è stato approvato all’unanimità l’ordine del giorno presentato dal Movimento 5 stelle con cui si chiedeva l’installazione di barriere di protezione in alcuni tratti della strada che collega Corciano alla frazione di Chiugiana, in località Valpinza, ove non risulta presente il guard rail.

In particolare nella parte centrale, che risulta la più insidiosa, al fine di impedire alle auto che sbandano di finire nella scarpata, come successo anche nei primi giorni di ottobre.

“Si tratta di un intervento volto a rafforzare la sicurezza stradale del territorio comunale che ci è stato segnalato da diversi cittadini che quotidianamente percorrono quel tratto di strada – afferma la capogruppo del Movimento 5 stelle Chiara Fioroni – l’Assessore ai lavori pubblici Lorenzo Pierotti ci ha assicurato che l’intervento potrà essere inserito tra le opere del 2021″.

“Siamo molto soddisfatti di questo piccolo risultato – aggiunge Fioroni – e mi auguro che in tema di sicurezza stradale si possa iniziare una seria e proficua collaborazione tra maggioranza e minoranza. Molte, infatti, sono le segnalazioni che ci arrivano dai cittadini in tema di sicurezza stradale. Speriamo, pertanto, di riuscire a dar voce in consiglio comunale alle segnalazioni dei cittadini che quotidianamente percorrono le strade comunali e contribuire, così, a rendere più sicure le nostre strade”.