Sicurezza: Insieme per Corciano/Umbria Civica e Fratelli d’Italia uniti per affrontare le preoccupazioni dei cittadini

Con l’obiettivo di parlare della sicurezza nelle zone di San Mariano e Ellera – colpite di recente da nuovi fatti di cronaca – si è svolto un incontro alla Commenda organizzato dal capogruppo della lista Insieme per Corciano/Umbria Civica, Andrea Rosatini, al quale hanno partecipato i rappresentanti di Fratelli d’Italia in consiglio comunale.

La riunione, focalizzata sulle preoccupazioni della comunità riguardo alla sicurezza locale, è stato scatenato da recenti episodi preoccupanti che hanno generato ansia tra i residenti.

Durante la riunione, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di ascoltare direttamente le esperienze e le preoccupazioni dei cittadini, evidenziando problematiche specifiche di sicurezza nelle rispettive zone. Lo scambio ha permesso di delineare un quadro della qualità della vita nei quartieri coinvolti e di sviluppare strategie efficaci per affrontare e risolvere le questioni sollevate. L’obiettivo condiviso tra Insieme per Corciano/Umbria Civica e Fratelli d’Italia è quello di collaborare attivamente per trovare soluzioni concrete, pratiche e immediate al fine di migliorare la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini di Corciano.

Nel corso dei prossimi mesi, Insieme per Corciano/Umbria Civica continuerà il suo impegno sia in consiglio comunale che sul territorio, con l’obiettivo di promuovere la crescita e il miglioramento della comunità locale.