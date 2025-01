Riapre il Botteghino a Corciano, un nuovo segnale di sviluppo per il territorio

Ha riaperto i battenti il Botteghino di Corciano, uno storico punto di riferimento situato nel cuore della città. Questo evento segna un importante momento di rinascita per il territorio, unendo tradizione e innovazione grazie all’intraprendenza di Chiara Terradura ed Edoardo Alunni, due giovani imprenditori locali.

In un periodo storico caratterizzato da sfide economiche e sociali, durante cui in tutta Italia le attività dei centri storici tendono a sparire, il ritorno del Botteghino rappresenta un simbolo di speranza e resilienza. La scelta di giovani corcianesi di investire le loro energie e risorse nella propria comunità dimostra il valore di un legame profondo con le radici locali e la volontà di costruire un futuro migliore.

«La riapertura del Botteghino è un segnale positivo per Corciano e per l’intero territorio. In tempi difficili come quelli attuali, è fondamentale sostenere e promuovere le iniziative di chi, con coraggio e determinazione, sceglie di investire nel nostro patrimonio culturale e sociale – ha dichiarato Lorenzo Pierotti, sindaco di Corciano – Questo progetto è un esempio concreto di come i giovani possano essere motore di cambiamento e crescita. Un sincero augurio di cuore a Chiara e Edoardo che, con impegno e passione, hanno reso possibile questo splendido progetto. Grazie per questo bellissimo regalo alla nostra comunità».

«Siamo profondamente legati a questa città – le parole di Chiara ed Edoardo – dove siamo cresciuti entrambi, e riaprire questo negozio è per noi un sogno che si realizza. Abbiamo scelto di investire nel nostro territorio perché crediamo nella sua bellezza e nelle sue potenzialità. Vogliamo contribuire a creare qualcosa che valorizzi le nostre radici e porti nuova energia alla comunità».

Il nuovo Botteghino, pur mantenendo viva la memoria del passato, si presenta come uno spazio rinnovato e accogliente, pensato per rispondere alle esigenze dei cittadini e dei visitatori, offrendo prodotti e servizi di qualità che valorizzano il territorio e le sue eccellenze.

Il Comune di Corciano rinnova il proprio impegno a sostenere lo sviluppo economico e sociale del territorio, promuovendo attivamente i progetti che rafforzano l’identità locale e il senso di appartenenza: insieme per un territorio vivo e partecipato.