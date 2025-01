Incontro fra Comune di Corciano e Trasimeno servizi ambientali, ecco gli obiettivi condivisi

È iniziato con l’incontro di martedì 21 gennaio il percorso condiviso tra Tsa – Trasimeno servizi ambientali e il Comune di Corciano che ha l’obiettivo di migliorare, da subito, il decoro urbano e potenziare la pulizia degli spazi pubblici del territorio di Corciano. Presenti al confronto, durante il quale sono state esposte alcune strategie da adottare in sinergia, il sindaco Lorenzo Pierotti, l’assessore all’Ambiente Giordana Tomassini, il nuovo presidente Tsa Federico Malizia, il consigliere delegato Tsa Alessio Lutazi e il direttore Tsa Stefano Margani.

Nel Comune di Corciano, il dato del 2024 parla di una percentuale di raccolta differenziata pari al 68,60%. L’incontro di questa mattina ha permesso di fare il punto della situazione e porre le basi per costruire un progetto di modifica del servizio di raccolta differenziata che porti a superare l’obiettivo del 75% entro il 2030.

«La nostra intenzione è chiara– ha detto il sindaco Pierotti – è necessario intervenire immediatamente per migliorare la pulizia delle aree pubbliche, dei parchi, delle piazze e dei parcheggi. Inoltre, siamo convinti che ci siano margini per incrementare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata. Per questo motivo, avvieremo quanto prima la progettazione delle modifiche necessarie al sistema di raccolta differenziata».

«Nei prossimi mesi – ha commentato l’assessore Tomassini- daremo il via alla progettazione di una riorganizzazione del servizio, che garantirà un netto miglioramento del decoro urbano su tutto il territorio, dai centri storici alle frazioni. L’obiettivo è duplice: una maggiore sostenibilità ambientale e un significativo aumento delle percentuali di raccolta differenziata. È un passo cruciale per offrire alla nostra comunità un servizio più efficiente, organizzato e sostenibile, e per raggiungere i traguardi previsti dalle normative vigenti: arrivare al 75% di raccolta differenziata entro il 2030».

«Con questo primo incontro – hanno asserito il presidente Malizia e il consigliere Lutazi – avviamo un percorso di condivisione che vuole essere funzionale al territorio di Corciano. Un territorio a grande vocazione commerciale e produttiva e, allo stesso tempo, caratterizzato dai suoi piccoli centri. Per questo è necessario definire e migliorare un servizio che possa rispondere perfettamente a queste esigenze. Proseguiamo su un solco già tracciato, consapevoli che si può e si deve migliorare e con la sostenibilità ambientale come principio che guida il nostro operato».