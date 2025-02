Addio a Mario Gradassi: imprenditore e pioniere nel settore edile

È morto all’età di 90 anni Mario Gradassi, noto imprenditore del settore edile e fondatore della storica Impresa Edile Gradassi Mario, realtà attiva dal 1962 nel campo della lavorazione degli inerti, movimento terra e edilizia civile e industriale. Mario Gradassi è stato anche dirigente del Perugia Calcio. Ne danno il triste annuncio la moglie Anna, i figli Carla, Milena e Carlo, i generi Massimo e Antonio, e i nipoti Anna Maria, Giulio e Alessia.

Mario Gradassi non è stato solo un imprenditore, ma un pioniere del settore, contribuendo allo sviluppo economico del territorio con un’attività che, nel tempo, ha saputo evolversi e diversificarsi. Dopo pochi anni dalla fondazione della sua impresa edile, Gradassi ha avviato anche la produzione e vendita di calcestruzzo preconfezionato, dando vita alla Calcestruzzi Magione Gradassi & C. sas, azienda che oggi vanta oltre 30 anni di esperienza nel settore. L’azienda ha sede legale a Magione e sede operativa a Corciano.

Grazie alla lungimiranza del suo fondatore, l’unione tra Impresa Edile e Calcestruzzi ha permesso alla società di affermarsi come punto di riferimento per l’edilizia, sia nel settore privato che in quello pubblico, garantendo qualità, precisione e competenza in ogni opera realizzata. Da sottolineare inoltre che Gradassi è stato anche presidente del Perugia Calcio.

Il funerale si terrà lunedì 24 febbraio alle ore 15:00 presso la Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista di Magione, con successiva tumulazione nel cimitero locale.