Calcio special, sport e inclusione vanno in scena sul campo di Ellera

Il Campo Sportivo “G. Fioroni” di Ellera ha ospitato oggi la seconda giornata del Campionato F.I.G.C. – D.C.P.S. Umbria 3° Livello riunendo atleti, famiglie, staff tecnici e istituzioni per celebrare lo sport come strumento di inclusione sociale. A partire dalle 10.30, il pubblico ha potuto assistere a quattro partite che hanno messo in luce la determinazione e lo spirito sportivo delle squadre in campo.

Sul Campo A, la prima partita ha visto Asd Angelana imporsi nettamente su Asd Ellera B con un risultato di 7-0, mentre sul Campo B si è svolta la sfida tra Asd Junior Città di Castello e Asd Nuova Alba, conclusasi con un punteggio di 12-7. Alle 11.15, sono ripresi i match con altri due incontri: Asd Nuova Alba ha superato Asd Ellera B con un secco 10-0 sul Campo A, mentre sul Campo B Asd Junior Città di Castello ha battuto Asd Angelana per 9-3.

Al termine delle competizioni, il clima di festa e condivisione si è spostato nel tradizionale “Terzo Tempo”, un momento che ha visto atleti, staff e famiglie riuniti in un’atmosfera calorosa, dove lo sport si è dimostrato ancora una volta un linguaggio universale capace di unire e abbattere ogni barriera. Questa giornata, vissuta intensamente nonostante il freddo pungente, ha saputo trasmettere un messaggio forte e chiaro: inclusione e passione possono andare di pari passo, generando legami autentici e una gioia condivisa.

L’evento ha visto la partecipazione di numerose autorità locali, tra cui Cristian Betti, Consigliere Regionale, l’Assessore allo Sport del Comune di Perugia Pierluigi Vossi, l’Assessore allo Sport del Comune di Corciano Francesco Cocilovo e il Presidente della Commissione Sociale del Comune di Corciano Antonio Cappelli. Il prossimo appuntamento con il campionato è previsto per sabato 25 gennaio con la seconda giornata del Campionato Interregionale Umbria-Marche di 2° Livello.