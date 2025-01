Calcio a 5 femminile, il Comune di Corciano celebra le campionesse dell’Ellera

Il Comune di Corciano è orgoglioso di accogliere e celebrare le straordinarie atlete dell’Ellera Calcio a 5 femminile del presidente Alessio Mariotti, vincitrici – dopo solo tre anni di vita del team – della Coppa Italia Umbra. Il prestigioso traguardo, che le ha viste conquistare il primo trofeo stagionale della categoria, rappresenta un motivo di grande vanto per l’intera comunità.

In occasione dell’inizio della fase nazionale di Coppa Italia, che vedrà la squadra, guidata da mister Riccardo Montanelli e Filippo Taburchi, impegnata il prossimo 29 gennaio a Prato e successivamente il 12 febbraio nella gara di ritorno tra le mura amiche, l’amministrazione comunale desidera esprimere il proprio incoraggiamento alle atlete, richiamando il sostegno di tutto il territorio per accompagnarle verso nuovi successi.

Le campionesse sono state ricevute ufficialmente in Comune giovedì 16 gennaio. Un momento celebrativo, occasione per il sindaco Lorenzo Pierotti e per l’assessore allo Sport Francesco Cocilovo di mostrare alle ragazze, a nome di tutta la comunità, il proprio sostegno.

«L’Ellera Calcio a 5 femminile – ha detto il primo cittadino Pierotti – ha dimostrato che il talento, unito al sacrificio, alla passione e a un forte spirito di squadra, può portare a risultati straordinari. La vittoria della Coppa Italia Umbra è un traguardo importante, che rende orgogliosa tutta Corciano e sottolinea il valore dello sport come strumento di crescita, aggregazione e promozione del nostro territorio. L’amministrazione comunale crede profondamente nell’importanza di sostenere e valorizzare le eccellenze locali, in particolare quelle che, come queste straordinarie atlete, portano il nome della nostra città ben oltre i confini regionali. A loro va il nostro plauso più sincero e un incoraggiamento caloroso per la fase nazionale, che sarà un’altra sfida importante. Siamo certi che queste ragazze sapranno affrontarla con lo stesso entusiasmo e determinazione che le ha già portate così lontano. Corciano sarà al loro fianco, non solo come Istituzione ma come comunità unita e pronta a sostenerle in ogni passo di questo emozionante percorso. Forza Ellera, continuate a farci sognare!».

«Il percorso delle ragazze dell’Ellera è motivo di ispirazione per tutto il mondo sportivo locale – ha asserito l’assessore Cocilovo – Siamo sicuri che con lo stesso impegno dimostrato finora sapranno affrontare con entusiasmo e determinazione anche la fase nazionale. Invitiamo tutti i cittadini a unirsi a noi per sostenere le nostre campionesse. Lo sport unisce e, oggi più che mai, abbiamo bisogno di essere al loro fianco».

Questo il team dell’Ellera Calcio a 5 femminile: Valentina Brilli, Aurora Lorenzoni, Benedetta Cecchetti, Elena Bruschi, Giorgia Catamerò, Lucia Costarelli, Giulia Ferrucci, Veronica Ambrogi, Lucia Cucchiella, Valentina Santucci, Irene Mariotti, Sabrina Ciacci, Letizia Franceschini, Kelly Fuscagni, Antonella Manna, Rebecca Mantovani.