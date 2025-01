Mobilita’ sostenibile: il Comune di Corciano aderisce al bando ‘Bici in Comune’

Il Comune di Corciano ha ufficializzato la partecipazione al bando nazionale “Bici in Comune”, promosso dal Ministero per lo sport e i giovani. L’iniziativa mira a finanziare progetti volti a incentivare la mobilità ciclistica, con l’obiettivo di promuovere stili di vita sani e un trasporto più sostenibile.

«L’adesione al bando – commenta Francesco Cocilovo, assessore allo Sport – rappresenta un ulteriore passo verso un futuro più sostenibile, nel quale la bicicletta non è solo un simbolo di mobilità green, ma anche un elemento strategico per la valorizzazione turistica e ambientale del nostro territorio. Rimaniamo in attesa dell’esito, che arriverà a breve, con l’auspicio di poter realizzare interventi concreti a beneficio della comunità e della qualità della vita dei nostri cittadini».

L’amministrazione corcianese punta a rafforzare l’uso della bicicletta sia come mezzo di trasporto quotidiano sia come strumento per il cicloturismo, contribuendo così a migliorare la qualità della vita e a ridurre l’inquinamento e il traffico urbano. «Oltre ai benefici per la salute, la mobilità ciclistica favorisce la socialità e la sostenibilità ambientale. Per supportare questa scelta, abbiamo installato sei colonnine elettriche di ricarica per e-bike, complete di kit per la manutenzione», ha aggiunto Cocilovo.

Attualmente, cinque delle colonnine sono operative, mentre quella di Castelvieto sarà attivata a breve. Corciano conferma così il suo impegno verso una mobilità più responsabile, dimostrando attenzione alle esigenze dei cittadini e del territorio.