Inaugurata l’area parcheggio riqualificata al Parco Colle della Trinita’, l’Associazione: “Un sogno atteso da 12 anni”

Conclusi i lavori di riqualificazione della grande area parcheggio del Parco Colle della Trinità, accompagnati dal tradizionale taglio del nastro. L’intervento era atteso da anni, poiché il deterioramento della vecchia pavimentazione in materiale plastico aveva causato la dispersione di frammenti anche nelle aree circostanti. “Era necessario fare degli investimenti – ha osservato Manuel Maraghelli, Amministratore Unico AFoR – perché segnalati dalle associazioni locali, ma soprattutto perché le strutture esistenti erano ormai obsolete e poco rispettose dell’ambiente. La vecchia pavimentazione in materiale plastico era inadeguata, e per questo abbiamo deciso di investire 150.000 euro. Ringraziamo la Regione per il supporto in questo progetto.”

“Oggi realizziamo un sogno atteso per 12 anni – ha detto Doretta Canosci per l’Associazione Colle Della Trinità – In questo periodo abbiamo visto la plastica, che costituiva il prato armato, sbriciolarsi progressivamente. Un intervento inadeguato per un’area come questa, che finalmente è stata riqualificata in modo più consono alle sue esigenze.”

La bonifica e i successivi lavori hanno permesso di trasformare l’area con nuovi marciapiedi perimetrali, staccionate, pavimentazioni e arredi, arricchiti dalla piantumazione di alberi e cespugli. Il progetto, curato dall’Agenzia Forestale Regionale dell’Umbria in sinergia con i Comuni di Perugia e Corciano e l’Associazione culturale Colle della Trinità, ha puntato a migliorare sia l’estetica che la funzionalità di questo importante punto di accesso al parco.

“Questa area rappresenta la porta d’accesso al parco – è intervenuto l’assessore all’ambiente del Comune di Perugia David Grohmann – un luogo significativo per i nostri due comuni, che versava in uno stato di degrado non più tollerabile. Siamo molto soddisfatti di vedere questo spazio riqualificato e speriamo che sia solo il primo passo verso un recupero più ampio di tutta l’area.”

“Come promesso – ha aggiunto il sindaco di Corciano Lorenzo Pierotti – la cura del territorio, comprese le aree verdi, rimane una nostra priorità. In un periodo in cui le risorse sono limitate, preferiamo concentrare gli investimenti sul mantenimento e sulla valorizzazione di ciò che già abbiamo, piuttosto che su nuove strutture.”

L’attenzione ora si concentra sul rischio di alienazione del parco, una questione aperta dopo la dismissione delle vecchie comunità montane e dei loro beni. “Sarebbe un grave problema se il parco perdesse la sua proprietà pubblica – ha ribadito Doretta Canosci – Deve rimanere della Regione e continuare a essere gestito da AFoR, che, come abbiamo visto, offre ottime garanzie di attenzione all’ambiente e rispetto per questo luogo meraviglioso.”