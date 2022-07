Secondo romanzo per Francesco Mangano, tanti alla presentazione de “La luce delle cose”

Solo posti in piedi alla Biblioteca Comunale di Corciano per la presentazione del romanzo “La luce delle cose”, seconda avventura di Riccardo Bove e Nadia Magistrelli, i personaggi creati dall’avvocato Francesco Mangano con il primo romanzo Un Respiro in più, pubblicato nel 2021 dalla Morlacchi Editore. In tantissimi hanno voluto prendere parte alla presentazione curata dal giornalista Lorenzo Lotito, con gli interventi dello scrittore Nicola Mariuccini e di Manuela Comodi, magistrato della Procura di Perugia. Soprattutto però hanno avuto il piacere di avere in mano una copia del libro firmata da Mangano, impegnato anche come assessore del Comune, che ha saputo rileggere e reinterpretare con il linguaggio della letteratura la sua professione.

Mentre il primo romanzo era ambientato in città, nel centro di Perugia, l’azione stavolta si sposta in periferia, nei borghi umbri e nei centri commerciali, dove si muovono minori che diventano vittime e carnefici della loro giovane esistenza. In una trama misteriosa che incolla il lettore fino all’ultima pagina, ritroviamo le atmosfere del legal trhiller, gli uffici giudiziari e le vicende sentimentali dei protagonisti, un avvocato ed un magistrato che portano avanti la loro relazione, nonostante le difficoltà determinate dai rispettivi ruoli e dai caratteri di entrambi.

La trama

Un giovane ragazzo è morto, rimasto intrappolato in un capanno per sfuggire ad una spedizione punitiva. Per costringerlo ad uscire, qualcuno ha appiccato un incendio e Nadia Magistrelli intende scoprire i colpevoli nascosti nella piccola comunità di Pontecarro, alle porte di Perugia. Anche Riccardo sta affrontando un caso scottante: la figlia quindicenne di una vecchia amica è finita in un giro di balordi, cinici e spietati. Impegnati in una convivenza problematica, il magistrato e l’avvocato sono chiamati di nuovo a risolvere un rompicapo apparentemente senza logica. Nel cuore della provincia italiana Nadia e Riccardo affrontano un vasto repertorio di miseria umana, innocenza perduta e avidità inconfessabile. Tra vecchi fantasmi e nuove minacce, la ricerca della verità sarà una corsa ad ostacoli, fino alla prova estrema che imporrà ad entrambi di pesare come mai prima le loro scelte ed i reciproci sentimenti.