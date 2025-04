La RI-evoluzione della Molini Popolari Riuniti per un ‘ritorno all’essenziale’

La cooperativa guidata dal presidente Matteo Baldelli ha confermato la presenza ad Agriumbria – Leader in Umbria per stoccaggio cereali, mangimistico in ripresa, panificazione in crescita

‘Ritorno all’essenziale’ è lo slogan scelto dalla Molini Popolari Riuniti che ha confermato la sua presenza alla 56esima edizione di Agriumbria. Alla mostra nazionale dedicata ad agricoltura, zootecnia e alimentazione di Bastia Umbra la Mpr ha portato in scena la propria ‘Food and feed revolution’, una rivoluzione alimentare e dei mangimi che il presidente Matteo Baldelli ha declinato con il termine ‘Ri-evoluzione’, accogliendo nello stand Stefania Proietti e Simona Meloni, rispettivamente presidente e assessore alle Politiche agricole e agroalimentari della Regione Umbria.

“Crediamo che la nostra struttura cooperativistica – ha detto Baldelli – stia portando avanti importanti cambiamenti con un’identità chiara, in continuità con la nostra storia, ma con una visione che guarda al futuro del comparto agricolo, agroalimentare e agrozootecnico. Una visione fatta di filiere, cooperazione e sostenibilità. Abbiamo appena chiuso un esercizio che ha visto il consolidamento economico e patrimoniale della Mpr, ma soprattutto abbiamo posto le basi per dare continuità allo sviluppo della cooperativa. Il comparto mangimistico, seppure sotto pressione a causa di diversi fattori come l’instabilità dei mercati e le normative sempre più stringenti, sta tornando ai livelli precedenti agli sconvolgimenti legati all’inflazione e ai costi energetici alle stelle”.

“Per far fronte a tutto questo – ha aggiunto Baldelli –, Mpr sta puntando a valorizzare le proprie produzioni di qualità rinnovando una serie di prodotti con nuove formulazioni, più adeguate alla migliore alimentazione animale. Nel settore agricolo e mezzi tecnici confermiamo la nostra leadership in Umbria come stoccaggio di cereale. Riteniamo che una delle prerogative per i nostri soci sia quella della prossimità dei centri di stoccaggio, per questo abbiamo continuato a perseguire la capillarità del servizio penetrando un territorio a forte vocazione agricola come il marscianese con un nuovo deposito”. “La Molini Popolari Riuniti – ha sottolineato Baldelli – riesce oggi a stoccare circa un terzo del cereale prodotto in Umbria, a testimonianza di come il rapporto con i soci conferitori sia sempre forte e la cooperativa rappresenti un porto sicuro per i produttori agricoli che vedono nella Mpr un punto di riferimento nel settore agricolo, non solo per il conferimento ma anche per la consulenza tecnica e agronomica nonché per la fornitura di mezzi tecnici”.

“L’anno appena trascorso ha visto il compimento del progetto filiera protetta – ha dichiarato Baldelli –, un importante strumento che, attraverso lo stretto rapporto con i soci produttori ed il rispetto di un attento disciplinare, ha portato alla coltivazione di un grano 100% sostenibile di origine Umbria e a zero residui di agrofarmaci. La filiera protetta non solo consente una maggiore remunerazione per il socio che segue un disciplinare stringente e controllato, ma permette di ottenere dai nostri processi produttivi certificati, farina e pane dalle elevate qualità e possiamo dire oggi anche molto apprezzati dai consumatori. Rimanendo nell’ambito della panificazione va registrata l’ottima performance del comparto che continua la fase di crescita. Questo grazie all’aumento delle produzioni nel comparto catering e ristorazione, mense e scuole, ma anche nei pani speciali come Etrusco, Fontefibra e Residuo zero, senza dimenticare la Pinsa Umbria, un prodotto già apprezzato da tempo nel fresco e da poco introdotto anche con la lunga conservazione”.

Il presidente Baldelli ha inoltre sottolineato che la cooperativa ha intrapreso un percorso di nuova organizzazione aziendale “con un cambio generazionale molto significativo volto al miglioramento gestionale. Consapevoli che la cooperazione sia un importante strumento aggregativo per generare efficienza siamo certi del valore rappresentato e prodotto dalla Molini Popolari Riuniti e lavoriamo ogni giorno per affermarlo con sempre più forza”.