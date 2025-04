Il Quasar Village celebra la Pasqua con Cioccolandia: special guest Raoul Bova

Allestimenti a tema e laboratori di cioccolato. L’attore presenterà il libro ‘Le regole dell’acqua’ – Al centro commerciale di Ellera di Corciano, fino al 21 aprile, ogni weekend eventi e iniziative

(AVInews) – Corciano, 2 apr. – Al centro commerciale Quasar Village ha preso il via martedì primo aprile il cartellone di eventi e iniziative intitolato Cioccolandia – La Pasqua delle meraviglie, organizzato per celebrare con clienti e famiglie le festività pasquali. Momento clou sarà il giorno di Pasquetta, lunedì 21 aprile, quando la struttura di Ellera di Corciano avrà come ospite d’eccezione l’attore ed ex nuotatore Raoul Bova che presenterà il suo libro ‘Le regole dell’acqua – Il nuoto e la vita’ in cui racconta sé stesso partendo dalla sua passione giovanile, il nuoto. Ma come detto, questo sarà solo il gran finale. Già da ora al Quasar Village ci si può infatti immergere nell’atmosfera magica di Cioccolandia, “un esperienza indimenticabile per i bambini – affermano dal centro – fatta di magia, creatività e tanta dolcezza”. La struttura commerciale umbra, così come lascia immaginare il nome della manifestazione, si è così trasformata nel palcoscenico di bellissime strutture di cioccolato e ospiterà numerosi e divertenti eventi. Sabato 5 aprile è innanzitutto in programma ‘Il magico mondo di Alice’; domenica 6, ‘Decoriamo le uova’; sabato 12 e venerdì 18, laboratori di cioccolato per bambini; domenica 13 e sabato 19, caccia al tesoro di ovetti, caramelle e dolci sorprese. Insomma, come sottolineano dal Quasar Village, “un’occasione perfetta per rendere la Pasqua ancora più magica con tanti eventi, iniziative e una dolce atmosfera a tema”.

Nicola Torrini