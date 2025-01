Corciano premiata per la promozione della lettura: due prestigiosi riconoscimenti nel 2024

Il Comune di Corciano celebra due traguardi significativi che confermano il suo impegno nella promozione della cultura e della lettura. La città è stata inserita nell’elenco delle Città che leggono per il triennio 2024-2026, un riconoscimento assegnato dal Centro per il libro e la lettura in collaborazione con Anci. Questo risultato premia l’impegno del Comune nel rendere la lettura una priorità strategica sul territorio. Inoltre, la Biblioteca Rodari ha ottenuto il marchio regionale Umbria Culture for Family, finanziato dal Dipartimento per le politiche per la famiglia. Questo certifica l’eccellenza dei servizi e delle strutture dedicate alle famiglie, contribuendo al tempo stesso alla promozione turistica e alla creazione di un’offerta culturale inclusiva.

«La nostra Biblioteca Rodari – ha dichiarato il sindaco Lorenzo Pierotti – è un esempio concreto di come la cultura possa essere il motore di una comunità coesa e proiettata al futuro. Questi riconoscimenti premiano la qualità dei servizi offerti e la passione di chi vi lavora, rendendo la biblioteca un punto di riferimento per grandi e piccoli». Anche il consigliere con delega alla promozione della lettura, Chiara Scardazza, ha sottolineato il valore del risultato: «La promozione della lettura restituisce valore al territorio, rendendolo vivace, attrattivo e inclusivo». Questi traguardi non sono solo motivo di orgoglio per Corciano e per tutta l’amministrazione comunale, ma rappresentano un’ulteriore spinta a continuare a investire nella cultura come risorsa per la crescita sociale, educativa e turistica del territorio.