I ricavi di Brunello Cucinelli crescono a 1.278 milioni nel 2024

Brunello Cucinelli ha segnato nel 2024 ricavi pari a 1.278,4 milioni di euro, in crescita del +12,2% a cambi correnti (+12,4% a cambi costanti) rispetto al 2023. Le vendite per aree geografiche sono salite nelle Americhe del 17,8%, in Europa del 6,6% e in Asia del12,6%. I ricavi per canali distributivi registrano per il retail un aumento del 14% per il wholesale dell’8,8%. La casa di moda ha fatto importanti investimenti ancora nel 2024, pari a circa 108 milioni di euro con un’incidenza dell’8,5% sulle vendite.

Si è confermata solida la struttura patrimoniale del gruppo del cashmere con un indebitamento netto caratteristico intorno a 105 milioni dopo gli investimenti e della distribuzione di 66 milioni di euro di dividendi con un pay-out pari al 50%. Tali premesse e l’ottimo avvio del nuovo anno fanno immaginare sia per il “2025 che per il 2026, una garbata, sana e sostenibile crescita del fatturato intorno al 10%, con equilibrati profitti”, ha indicato Brunello Cucinelli, presidente esecutivo e direttore creativo della casa di moda commentando i dati preliminari del 2024.

“Vista l’alta qualità delle vendite, ci aspettiamo dei profitti molto buoni”, ha sottolineato Brunello Cucinelli sulla base dei preliminari 2024. “È stato un anno particolarmente importante per il consolidamento del nostro stile e dell’identità, nitidamente collocati in quell’idea di lusso assoluto fatto di esclusività, qualità e artigianalità; dove abbiamo raccolto, a livello mondiale, riconoscimenti che ci fanno onore e fortificano l’idea di un lavoro rispettoso della dignità morale ed economica dell’essere umano, specialmente nei confronti del lavoro operaio”.

Gli investimenti effettuati nel 2024 vanno a sostegno dell’immagine della nostra casa di moda e del suo lifestyle, a supporto della contemporaneità degli spazi negli show room e nelle boutique nonché, di grande importanza, nell’ampliamento della sede in Solomeo, già in parte operativa nel 2025 e della capacità produttiva di impostazione fortemente artigianale per il progetto decennale 2024-2033. Tali strutture consentono al gruppo di lavorare abbastanza serenamente, nella consapevolezza aver creato qualcosa di solido per il prossimo decennio, sia in termini di spazi, sia in termini di cultura artigianale del lavoro.