I comuni di Corciano e Norma pronti al patto d’amicizia, l’assessore Braconi visita il centro laziale

Rafforzati i legami per il futuro patto d’amicizia tra i Comuni di Corciano e Norma, situato in provincia di Latina. “Stiamo mettendo le basi sul primo patto d’amicizia di questa legislatura – ha dichiarato l’assessore all’associazionismo Andrea Braconi durante la sua visita all’amministrazione laziale in occasione della Sagra della Castagna – Abbiamo molte cose in comune e ci piaceva l’idea di condividere le nostre esperienze in ambito culturale e sociale insieme a questo comune”.

Durante il suo soggiorno, infatti, l’assessore corcianese ha avuto modo di rapportarsi con alcune realtà associative del posto e ha condiviso alcune idee, spunti e buone pratiche insieme al sindaco di Norma, Andrea dell’Omo, all’assessore alle politiche sociali, integrazione, parità di genere, Nadia dell’Omo e al consigliere comunale con delega al gemellaggio, Saturno Caponi.

“Con questa iniziativa – ha precisato il sindaco Dell’Omo – apriamo una stagione ricca di incontri ed accoglienza anche con altri Comuni italiani e stranieri. Per noi è importante, dopo uno stop di 3 anni dovuto alla pandemia e non solo, incontrare nuove comunità per comprendere ed importare nuove pratiche in ambito turistico, sociale e culturale”.

I due amministratori si sono lasciati con la promessa di rivedersi presto con le associazioni più importanti dei rispettivi territori per eventi e manifestazioni condivise.