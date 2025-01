Colle della Trinita’: presto l’inaugurazione della nuova area parcheggio

Dopo la rimozione della pavimentazione in plastica e il rifacimento del manto, sarà inaugurata la nuova area parcheggio al Colle della Trinità, un progetto nato dalla collaborazione tra il Comune di Perugia, il Comune di Corciano, l’Agenzia Forestale Regionale e l’Associazione Culturale Colle della Trinità. L’appuntamento è per venerdì 17 gennaio alle 10.30 per una struttura che punta a migliorare l’accessibilità e la fruibilità di uno dei luoghi più amati a cavallo dei due comuni, valorizzandone il patrimonio naturale e culturale.

Alla cerimonia sono attesi l’assessore perugino David Grohman, il sindaco di Corciano Lorenzo Pierotti, il comandante della stazione carabinieri di Corciano Vincenzo Nocelli, i rappresentanti dell’Agenzia Forestale Regionale e dell’Associazione, a conferma dell’impegno istituzionale condiviso. Al termine dei lavori, l’Associazione Colle della Trinità offrirà un aperitivo per celebrare l’evento. La nuova infrastruttura punta a diventare un nuovo riferimento per residenti e visitatori, favorendo l’accoglienza in un’area di grande valore paesaggistico e sociale.