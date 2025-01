Innovazioni alla primaria di San Mariano, Presentati i progetti degli studenti dell’Its Umbria Academy

Un protocollo per uno studio sull’edificio scolastico che ospita la scuola primaria Aldo Capitini del Girasole a San Mariano (progettato e realizzato in più fasi costruttive a partire dai primi anni Settanta), finalizzato all’efficientamento energetico, all’inclusività degli spazi e alla funzionalità delle aree esterne, è stato al centro del progetto promosso lo scorso anno dall’amministrazione comunale di Corciano, in sinergia con l’ITS Umbria Academy, tecnico superiore per l’innovazione e la qualità delle abitazioni, esperto in BIM e grafica digitale applicata. L’ITS, in piena autonomia, ha scelto la struttura sulla quale lavorare per il proprio progetto.

Dopo un’accurata visita all’immobile, curata dalla coordinatrice Laura Galli e dai docenti dell’ITS, gli ingegneri Alfonso Cagnano e Gino Centi, gli studenti del corso di Building Information Modeling e Grafica Digitale Applicata hanno elaborato cinque idee progettuali. Queste sono state presentate all’amministrazione nei giorni scorsi, alla presenza dei tecnici comunali e della dirigente della Direzione Didattica di Corciano, Roberta Mecarelli.

Il sindaco Lorenzo Pierotti, che durante la costruzione del progetto si è recato più volte all’ITS Umbria Academy per confrontarsi con gli studenti coinvolti, si è detto estremamente soddisfatto del lavoro svolto e ha auspicato di poter individuare, in futuro, le risorse per realizzare gli interventi. A tutti gli allievi, il primo cittadino ha consegnato un attestato di riconoscimento:

«Desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento agli studenti e agli insegnanti per il prezioso lavoro svolto nella realizzazione dei progetti presentati. Questo straordinario impegno rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni e scuola possa generare idee innovative e contribuire a migliorare la qualità degli spazi dedicati alla formazione. Siamo entusiasti di vedere come queste proposte vadano a creare un ambiente scolastico moderno, funzionale e accogliente per le nuove generazioni. L’auspicio è che questo sia il primo passo verso una futura collaborazione, che potrà interessare, di volta in volta, anche altri edifici scolastici del nostro territorio».

«Grazie alle idee progettuali dell’ITS – ha dichiarato l’assessore Mangano – oggi abbiamo uno strumento importante per trasformare l’edificio di via Settembrini in una struttura a misura di bambini, moderna e attrezzata. Lo studio eseguito dall’ITS Umbria Academy consente di raggiungere due obiettivi: dare agli studenti l’opportunità di cimentarsi con un progetto reale e permettere all’amministrazione comunale di dotarsi, senza oneri finanziari, di un elaborato utile per eventuali interventi futuri».

Visibilmente soddisfatti anche i professori e i responsabili dell’ITS. «Le proposte progettuali – ha affermato la coordinatrice didattica Laura Rossi – hanno in primo luogo affrontato il tema del miglioramento prestazionale della struttura, proponendo una nuova immagine dei volumi dell’edificio scolastico. Contestualmente, si è posta l’attenzione su un miglioramento dei percorsi e delle aree esterne, al fine di garantire una migliore fruibilità degli spazi immediatamente adiacenti all’edificio, anche a fini didattici. Ringraziamo l’amministrazione di Corciano per averci dato questa opportunità».