Lavori urgenti alla rete idrica: domani San Mariano senz’acqua, Pierotti: “Garantiti scuole e asili”

Umbra Acque S.p.A. ha annunciato un’interruzione temporanea dell’erogazione idrica nel Comune di Corciano per il 19 dicembre 2024, dalle ore 9:00 alle 14:00. La sospensione è necessaria per consentire interventi urgenti di riparazione sulla rete di distribuzione.

Le vie interessate sono situate in larga parte nella frazione di San Mariano e sono le seguenti:

– Via Zanardelli

– Via Giolitti

– Via Cavallotti

– Via Gandhi

– Via Papa Leone XXIII

– Via Benincasa

– Via Petri

– Via Amendola

– Via Falcone

– Via Settembrini

– Via Parco

– Via Belfiore

– Via Moro

– Via Allende

– Via Gagarin

– Via Engels

– Via Labriola

– Via Santarosa

– Via Antonietti

– Via Rossini

– Via Commenda di San Luca

– Via Cavalieri di Malta

– Via de Bravis

– Via Sputnik

Il sindaco Lorenzo Pierotti ha rassicurato che le scuole e i nidi del territorio resteranno regolarmente aperti. “I nostri plessi scolastici – ha annunciato – (Infanzia, Primaria e Secondaria + i 3 asili nido Albero Azzurro, Arcobaleno e Pane e Cioccolata) saranno #TUTTIAPERTI e non subiranno alcun disagio; saranno previste apposite cisterne d’acqua per i plessi di Via Settembrini e Via Parco mentre verrà trasportato il pasto per il nido “Pane e cioccolata” dalla vicina scuola dell’infanzia. Bottiglie d’acqua, per ogni evenienza, saranno a disposizione per educatrici e bimbi dei nidi.”

Si ricorda che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente. Umbra Acque resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800250445.