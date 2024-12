Ultimo appuntamento con “Note D’Autore”, domenica 22 dicembre Cronache di Festa

Termina Note D’Autore, l’omaggio che Solomeo dedica ogni anno ai racconti e alle sonorità delle Feste. La rassegna offre una serie di concerti-reading, in programma ogni domenica dal 1 al 22 dicembre nella Chiesa di San Bartolomeo, per l’avvento sul restaurato organo Adamo Rossi, figura importante per lo sviluppo dell’arte organaria perugina nel sec. XVIII e XIX.

Domenica 22 dicembre alle ore 16 in scena l’ultimo concerto-reading: Cronache di Festa L’esecuzione di Mauro Occhionero, percussioni storiche e della tradizione popolare, e di Luca Scandali organo (il duo si esibisce da oltre vent’anni nelle rassegne più prestigiose del settore sia in Italia che all’estero), sarà accompagnata dalla voce recitante di Christian La Rosa che leggerà Fëdor Dostoevskij.

William Byrd (1540 ca. -1623) The Battell, The Marche before the Battell, The Souldiers Sommons, The Marche of the Horsemen, The Trumpetts, The Bagpipe and the Drone, The Flute and the Droome, The Marche to the Fighte, The Retreat (da My Ladye Nevells Booke, 1591); Michael Praetorius (1571-1621) Pavane de Spaigne – L’espagnollette – Spagnoletta – La Canarie Branslede la Torche – La Bouree – La Sarabande (da Terpsichore, 1612) (Intavolatura: Luca Scandali); Bernardo Storace (XVII sec.) Ballo della Battaglia (da Selva di varie compositioni, 1664); Johann Kuhnau (1660-1722) Suonata prima, Il combattimento tra David e Goliath (da Musicalische Vorstellung einiger Biblischer Historien, 1700).

Lettura: Fëdor Dostoevskij Il bambino sull’albero di Natale presso Gesù, dal Diario di uno scrittore, gennaio 1876.