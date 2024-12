Innovazione digitale: il Comune di Corciano lancia il nuovo portale istituzionale

L’Amministrazione Comunale di Corciano ha annunciato l’attivazione di un nuovo sito istituzionale e di uno sportello telematico, disponibili online a partire dal 19 dicembre 2024. I due strumenti sono stati sviluppati in conformità con le “Linee guida di design per i servizi web della Pubblica Amministrazione” emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), con l’obiettivo di offrire ai cittadini un accesso semplice e intuitivo ai servizi comunali. Il portale, completamente rinnovato nella grafica e nell’organizzazione, si allinea agli standard nazionali per migliorare l’esperienza digitale degli utenti.

“A partire da oggi, i cittadini potranno navigare in un sito rinnovato e conforme agli standard di design e navigazione definiti da AGID e dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale – ha dichiarato il Consigliere Andrea Braconi – Grazie alle risorse del PNRR, abbiamo sviluppato un portale altamente accessibile, pensato per mettere al centro il cittadino e migliorare l’esperienza digitale. L’uniformità nella struttura dei portali pubblici è un passo fondamentale per ridurre le disuguaglianze e garantire inclusività. Ringrazio i tecnici e gli uffici comunali coinvolti, in particolare il Responsabile e l’Ufficio per la Transizione Digitale, per il prezioso lavoro svolto.”

Il progetto si basa sul Modello Comuni, un framework che rappresenta il nuovo standard per tutti i siti web istituzionali italiani. Questo approccio consente ai cittadini di reperire informazioni in modo rapido e uniforme, indipendentemente dal sito comunale visitato. Il nuovo portale del Comune di Corciano è stato progettato seguendo la logica del “digital and mobile first”, assicurando un’esperienza di navigazione ottimizzata per dispositivi mobili come smartphone e tablet.

L’accessibilità è stata una priorità centrale nella progettazione del sito, che offre agli utenti una struttura chiara e facilmente fruibile. Le informazioni sugli uffici comunali, le notizie, gli avvisi e i servizi digitali sono organizzate per garantire la massima semplicità di utilizzo. Una sezione dedicata, denominata “Tutti gli argomenti”, aiuta gli utenti a orientarsi tra i contenuti grazie a una suddivisione per categorie tematiche.

L’architettura del sito è suddivisa in cinque sezioni principali. La sezione “Amministrazione” contiene le informazioni sugli organi di governo, il personale amministrativo e i riferimenti di contatto. La sezione “Novità” raccoglie notizie, avvisi e comunicati stampa, mantenendo i cittadini aggiornati sulle attività comunali. “Servizi” consente l’accesso a tutti i servizi digitali offerti tramite lo sportello telematico, inclusa la possibilità di prenotare appuntamenti e presentare istanze online. “Vivere il Comune” è pensata per promuovere eventi, iniziative e luoghi di interesse del territorio. Infine, l’“Area personale” offre uno spazio riservato dove i cittadini, previa autenticazione tramite SPID o CIE, possono monitorare lo stato delle pratiche, ricevere notifiche e documenti e segnalare disservizi.

Il sito integra anche funzionalità trasversali che permettono di prenotare appuntamenti, richiedere assistenza e inviare segnalazioni. Inoltre, la sezione FAQ raccoglie le risposte alle domande più frequenti, mentre i cittadini possono esprimere feedback sulla chiarezza informativa del portale, favorendo un miglioramento continuo. Registrandosi ai servizi APP IO del sito, gli utenti possono ricevere notifiche su eventi, notizie e istanze inviate online.

La realizzazione del nuovo portale è stata possibile grazie ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell’ambito della Missione M1C1 dedicata all’Innovazione, Digitalizzazione e Sicurezza nella Pubblica Amministrazione. In particolare, il progetto è stato sostenuto dalla misura 1.4.1 del PNRR, denominata “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”.