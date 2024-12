Giornata della Trasparenza, appuntamento il 10 dicembre al Teatro Arca

“Il consueto appuntamento con la giornata della Trasparenza del Comune di Corciano è l’occasione per condividere insieme ai cittadini tutte le informazione sulle azioni, le attività e i servizi che l’amministrazione ha già messo in campo o che sta portando a compimento”. Il Vicesindaco di Corciano, Sara Motti, introduce così la Giornata della Trasparenza organizzata per martedì 10 dicembre alle 16:00 al teatro Arca di Ellera. Nell’invitare tuti al pomeriggio, nel quale si parlerà di un ventaglio di tematiche che vanno dall’istituzione dei Consigli di Frazione e della Consulta dei Giovani al Digipass, passando per lo Sportello di Ascolto e il progetto Longevo, Sara Motti rimarca come sia importante non vanificare questi momenti di condivisione di “best practice”, per vivere appieno una dimensione di democrazia partecipativa. A relazionare sui singoli argomenti, moderati dalla responsabile dell’area amministrativa Daniela Vincenzini, oltre al Vicesindaco, l’assessore Giordana Tomassini ed il Presidente del Consiglio comunale Andrea Bacelli.