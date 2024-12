Il “Cantico delle Creature” protagonista di Natale a Corciano

A Corciano, uno dei borghi più belli d’Italia, torna la manifestazione Natale a Corciano, con un’edizione speciale che celebra gli 800 anni del Cantico delle Creature, composto dal Santo Patrono d’Italia fra la fine del 1224 e l’inizio del 1225. Il tema, oltre ad inserirsi nei quattro anni di celebrazioni dedicate a San Francesco d’Assisi, intende offrire uno spunto di riflessione sull’attualità dei messaggi contenuti in un’opera che, a distanza di 800 anni, incarna pienamente le problematiche del tempo corrente e dei suoi eventi: il suo messaggio di pace e riconciliazione, volto a ispirare chiunque si sforzi di risolvere conflitti, la sua visione naturalistica, mai così attuale, che lo rende un modello per la cura della Terra e di tutti gli esseri viventi. Il Natale a Corciano intreccia così tradizione e innovazione, fede e laicismo, paure e speranze, espressi nelle più disparate forme d’arte.

Fulcro dell’evento il suggestivo presepio monumentale allestito lungo i vicoli e le piazzette del centro storico capoluogo, con personaggi a grandezza naturale, aventi mani e teste in terracotta e abiti in foggia medievale, le cui scene rappresentano e celebrano i versi dell’antico testo, offrendo ai visitatori un cammino fisico quanto spirituale.

La manifestazione, frutto della sinergica collaborazione tra il Comune, la Parrocchia di Santa Maria Assunta e le Associazioni del territorio – Spiega l’Assessore alla Cultura e Turismo, Francesco Mangano – costituisce un importante momento di aggregazione sociale per il nostro territorio, per il quale l’Amministrazione ringrazia i tantissimi volontari che ogni anno si attivano per la migliore riuscita di un appuntamento che ha ormai risonanza nazionale.

Tanti gli appuntamenti in programma: diverse esposizioni artistiche, tra cui la Mostra monografica “Giuseppe Magnini – Sacro terreno” dedicata alle opere del Maestro, artista corcianese, la Mostra “Caro Babbo Natale, portami un giocattolo…”, dedicata ai giocattoli del ‘900, provenienti dalla Collezione Luca Rossini, la Collettiva di pittura e scultura “Fratello Umano, Sorella Natura” curata da Arte… in Bottega e la raccolta di produzioni artistiche “Pace senza limiti: un gesto solidale per mondo migliore” a cura delle secondarie di 1° grado dell’Istituto Bonfigli di Corciano. Eventi sia all’aperto che a teatro, tra cui spettacoli per famiglie e bambini, momenti musicali, come il tradizionale accompagnamento degli Zampognari di Corciano lungo le vie del Presepe nei pomeriggi del 26 dicembre, 1° e 5 gennaio e diversi concerti natalizi.

Pone l’attenzione sulle riflessioni offerte dall’iniziativa il Sindaco di Corciano, Lorenzo Pierotti: “Nel festeggiare gli 800 anni dalla stesura dell’opera francescana per eccellenza, Corciano intende trasmettere, in un momento così cupo per il mondo, un messaggio di fiducia, pace e rispetto per la Terra e tutte le sue creature; nella speranza che, di fronte agli allestimenti del nostro piccolo ma bellissimo borgo, chi arriverà a Corciano potrà uscirne arricchito negli occhi ma soprattutto nel cuore.”