Pegaso 2000 e Università degli Studi di Perugia premiano l’innovazione delle tesi di laurea umbre

Si è svolta nella Sala Dessau di Palazzo Murena, sede centrale dell’Università degli Studi di Perugia, la cerimonia di premiazione della quarta edizione dei premi di laurea “Pegaso 2000”. Il Pro Rettore Vicario Prof. Fausto Elisei e l’Amministratore Delegato di Pegaso 2000, Dott. Franco Cicogna, hanno presieduto l’evento.

I tre laureati magistrali che hanno ricevuto i riconoscimenti hanno presentato lavori brillanti e innovativi legati ai temi dell’Ingegneria Informatica e delle tecnologie digitali, promuovendo la cultura dei sistemi informatici e delle scienze tecnologiche.

Il Pro Rettore Prof. Fausto Elisei ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’azienda Pegaso 2000 nel valorizzare i risultati della formazione dell’Ateneo. Ha evidenziato l’importanza di una formazione informatica in costante collegamento con le esigenze del mondo del lavoro, soprattutto nell’Information & Communication Technology. Il Prof. Elisei ha annunciato l’attivazione del nuovo corso di laurea triennale professionalizzante in Programmazione e gestione sistemi informatici.

I premiati sono:

Francesco Figliulo, vincitore del primo premio, ha realizzato un micro-servizio di predizione medica ospitato in un’infrastruttura cloud. La tesi propone un modello di intelligenza artificiale per la predizione del rischio clinico e un’architettura che ospita il modello per tutto il ciclo di vita del software.

Chiara Castellani, vincitrice del secondo premio, ha affrontato il tema delle azioni eseguite da un braccio robotico con una mano robotica. La sua tesi ha indagato l’attività di riconoscimento e presa di un oggetto, consentendo al robot di eseguire manovre sicure ed efficaci.

Fabrizio Meniconi, vincitore del terzo premio, ha lavorato su un algoritmo di linearizzazione di Pattern Formation applicato al modello SILBOT. Sebbene la realizzazione dell’algoritmo non sia stata possibile, è emerso l’algoritmo Gravity, che orienta le particelle lungo una traversa orizzontale, chiamata floor, linearizzandole.

Il Dott. Franco Cicogna, Amministratore Delegato di Pegaso 2000, ha commentato l’importanza dell’innovazione tecnologica e ha elogiato il valore dei giovani del territorio nel sviluppare progetti ispirati ai progressi futuri, come la robotica e l’intelligenza artificiale. La cerimonia si è conclusa con le interviste al Pro Rettore Vicario Fausto Elisei e all’AD di Pegaso 2000 Franco Cicogna, disponibili sul sito istituzionale della Società e presso Promovideo.