Al Quasar Village arrivano i Negramaro: firmacopie del loro ‘Free love’

Proseguono le iniziative natalizie: 14 e 15 dicembre spettacoli e laboratori per bambini. La band attesa al centro commerciale di Ellera di Corciano lunedì 9 dicembre dalle 17.30

Sono i Negramaro i nuovi attesissimi ospiti al Quasar Village di Corciano, lunedì 9 dicembre, per una tappa dell’instore tour dedicato al loro ultimo album ‘Free Love’. A partire dalle 17.30 nella galleria del centro commerciale i fan potranno incontrare la band per un firmacopie dell’album composto da dodici tracce e che vanta otto collaborazioni con Aiello, Malika Ayane, Elisa, Niccolò Fabi, Tiziano Ferro, Fabri Fibra, Jovanotti, JJ Julius Son. Registrato a Berlino, è il nono lavoro in studio della band. I testi e le musiche sono di Giuliano Sangiorgi che ne ha curato anche la produzione artistica insieme a Taketo Gohara, Sixpm, Andro, d.whale (Davide Simonetta) e Negramaro.

L’incontro al Quasar Village con i Negramaro si inserisce nell’ampio cartellone di eventi natalizi che il centro commerciale ha pensato per i suoi visitatori. Dalle luminarie esterne agli addobbi interni, fino ai mercatini allestiti nelle tradizionali casette di legno, sono tante le iniziative de ‘Il Natale veste Quasar’ che permettono di vivere la magia del periodo. Il cartellone, poi, nel fine settimana, propone sabato 14 dicembre dalle 16 alle 19 l’attività ‘In carrozza con Babbo Natale’ insieme ai personaggi di Elsa e Bella e domenica, allo stesso orario, ‘La fiaba del Natale’ spazio in cui i bambini possono consegnare la loro letterina a Babbo Natale insieme a Mamma Natalina e all’Orso polare. Nello stesso weekend, i bambini potranno partecipare ai laboratori creativi di Ant che anche quest’anno ha rinnovato la collaborazione con il Quasar Village e ha riproposto l’Albero del cuore con i lavori realizzati dai bambini delle scuole di Perugia e dintorni.