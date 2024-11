Impiantistica sportiva a Corciano, Cocilovo: “Un piano per sanare le situazioni aggravate dal tempo”

Continua l’attenzione dell’Amministrazione comunale di Corciano all’impiantistica sportiva, patrimonio di fondamentale importanza per l’attività delle varie società, associazioni e scuole, nonché per il conseguente aspetto sociale, culturale e turistico. E’ in via di definizione l’iter per l’affidamento dei lavori agli spogliatoi e al campo di Capocavallo, ai quali è stato destinato un investimento di 39mila euro, al pari di quello per gli spogliatoi del campo sportivo di Mantignana (13mila euro) e di Ellera (35mila euro), oltre all’intervento straordinario sul tetto del Palazzetto dello Sport di Corciano (25mila euro). Non finisce qui, perché attraverso un cofinanziamento della Regione Umbria a breve verrà attuato un imponente progetto di efficientamento energetico del Palazzetto di San Mariano.

L’importo dei lavori sarà pari a 295mila euro, provenienti dal bando regionale e con una quota di cofinanziamento da parte del Comune. “Grazie al lavoro sinergico degli assessorati allo Sport e ai Lavori Pubblici – evidenzia Francesco Cocilovo, assessore allo Sport – possiamo attuare un piano composito che ha come obiettivo sanare le normali situazioni aggravate dal tempo ma anche rendere più efficienti le nostre strutture. La cura degli impianti sportivi fa parte della visione che abbiamo del territorio – aggiunge – Un luogo in cui diventa piacevole vivere e soggiornare per la quantità e qualità dell’offerta di servizi e di strutture, così da creare valore aggiunto. Dalla facilità alla pratica sportiva, riconosciuta anche a livello europeo con la vittoria congiunta, insieme a Passignano su Trasimeno e Castiglione del Lago, del Premio Comunità Europea dello Sport 2026, alla creazione di esperienze fondamentali per l’educazione dei giovani”.