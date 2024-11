Nella “Giornata degli alberi” un pero selvatico piantato dai bambini nel cortile della Scuola d’Infanzia

“Una giornata per riflettere sull’importanza della tutela ambientale e del nostro territorio! Come amministrazione, ci impegniamo a promuovere politiche di tutela del verde pubblico e sensibilizzazione ambientale, grazie soprattutto alle associazioni attive nel nostro Comune come Plastic Free”. Questo il commento di Giordana Tomassini, assessore all’ambiente di Corciano, al termine della mattinata ludico-didattica che ha coinvolto i ragazzi delle scuole del territorio in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi.

L’iniziativa, sostenuta dal Comune e realizzata dall’Associazione Plastic Free, rappresentata dalla referente provinciale Marianna Bicchi e dalla referente locale Eleonora Favilli, è stata anche l’occasione per lanciare “Il Progetto Alberi”, dedicato proprio alle scuole, coinvolte attraverso la piantumazione un albero. Presente anche il Dirigente scolastico Daniele Gambacorta e le maestre che avevano preparato all’incontro i piccoli allievi della Scuola d’Infanzia di Corciano. Con il coinvolgimento diretto dei bambini che hanno riempito di terriccio la futura “casa” dell’albero, nel cortile è stato messo a dimora un giovane pero selvatico, simbolo di saggezza, longevità e buona amministrazione. Prima della fase pratica, è stato anche spiegato quanto è importante il ruolo degli alberi e come incidono nella quotidianità.

La mattinata si è conclusa con la lettura del libro “Come un Albero” di Maria Gianferrari incentrato sull’importanza degli esseri viventi e sulla necessità della loro cura e rispetto. “E’ stata un’esperienza straordinaria – ha rilevato Marianna Bicchi di Plastic Free– i bambini e gli insegnanti ci hanno accolto con grande affetto ed abbiamo gettato un seme per sensibilizzare le giovani generazioni al rispetto dell’ambiente”. Leonardo Puliti, referente regionale Plastic Free Marche-Umbria ha ringraziato “la nostra referente locale Eleonora Favilli e la nostra referente provinciale Marianna Bicchi per l’importante giornata di sensibilizzazione a Corciano, uno dei Comuni italiani più attenti alle problematiche ambientali e più vicini alla nostra associazione. Oltre alle giornate di sensibilizzazione nelle scuole – ha aggiunto – siamo impegnati costantemente anche nelle passeggiate ecologiche (clean up). Insieme ad oltre 260mila volontari italiani abbiamo già organizzato più di 6.500 appuntamenti di pulizia ambientale, dando nuova vita a territori sommersi da plastica rifiuti di vario genere. Crediamo fermamente che la collaborazione tra le istituzioni, come l’amministrazione comunale di Corciano, le associazioni di categoria come le nostra ed i cittadini, sia la base di un reale cambiamento per il bene del pianeta”.