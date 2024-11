“Artisti e secchioni”: il riciclo incontra l’arte nel nuovo progetto di didattica ambientale

Il mondo dei rifiuti e quello dell’arte sembrano lontanissimi, eppure non sempre è così. “Artisti e Secchioni”, il nuovo progetto di didattica ambientale pensato quest’anno da Tsa e dai Comuni di Castiglione del Lago, Città della pieve, Corciano, Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro e Tuoro sul Trasimeno, si muove proprio in ambito creativo e vuole sensibilizzare gli alunni al rispetto per l’ambiente in maniera divertente e stimolante, attraverso la realizzazione di disegni per personalizzare i contenitori per la raccolta differenziata a scuola.

Il progetto didattico “Artisti e Secchioni” è stato presentato ieri pomeriggio durante un incontro online alla presenza degli amministratori locali, delle dirigenti e insegnanti delle scuole del territorio che hanno avuto modo di conoscere le novità dell’offerta formativa proposta da Tsa e pensata per le scuole di ogni ordine e grado (Infanzie, Primarie, Secondarie di 1° e di 2° grado). Alla presentazione sono intervenuti anche il consigliere delegato Tsa, Alessio Lutazi, la consigliera Margherita Banella, e il direttore Stefano Margani. “Rinnoviamo con entusiasmo un progetto che vede in prima linea gli utenti del presente e del futuro, i ragazzi delle scuole appunto, da cui vogliamo partire per diffondere, in maniera sempre più efficace, la cultura del rispetto e della sostenibilità. Per questo, continuiamo a ritenere di fondamentale importanza i progetti con le scuole che torniamo a proporre con convinzione, forti anche della risposta che arriva da amministrazioni locali e istituti. È il segnale che c’è una coscienza ambientale nuova e positiva, necessaria per affrontare le sfide di oggi e di domani”. Così il consigliere delegato, Alessio Lutazi, e la consigliera Margherita Banella.

Ma in cosa consiste il progetto? Gli alunni delle scuole potranno liberare la loro creatività realizzando uno o più disegni che abbiamo come tema il riciclo, la raccolta differenziata dei rifiuti o il rispetto per l’ambiente. Ogni scuola sarà libera di scegliere la tecnica per la creazione del disegno che potrà essere cartaceo a pennarello, matita, tempera, collage realizzato attraverso la grafica digitale. I migliori disegni verranno scelti e diventeranno la grafica dei contenitori per la raccolta differenziata che verranno poi consegnati a fine anno scolastico alle scuole.

Inoltre alle scuole partecipanti verrà proposto partecipare ad un incontro on-line chiamato “I COLORI DEL RICICLO” durante il quale comunicatori ambientali, attraverso giochi e quiz divertenti, sensibilizzeranno gli studenti sulle corrette modalità di riciclo e mostreranno che fine fanno i rifiuti che gettiamo via ogni giorno. I contenuti degli incontri verranno diversificati e targettizzati in base all’ordine e grado scolastico.

Al termine del progetto verrà organizzata una mostra conclusiva alla presenza di alunni ed insegnanti per esporre i contenitori graficizzati con i migliori disegni e consegnarli alle scuole partecipanti. Quest’anno le novità non finiscono qui e riguardano anche la digitalizzazione delle modalità di iscrizione e di invio degli elaborati. È stato ideato un nuovo portale, disponibile al seguente link https://scuole.gsa.eco, dove le insegnanti potranno iscriversi (entro il 10 Dicembre 2024) al progetto e accedere all’area riservata dove poter caricare a fine anno gli elaborati realizzati. Per maggiori informazioni Laura Marconi 3668221047 – mail scuole@gsa.eco