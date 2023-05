Per le comunali si vota in sei comuni perugini: a Corciano e Umbertide possibili ballottaggi

- pubblicità -

Ci sono sei comuni della provincia di Perugia che andranno al voto per le amministrative del 14 e 15 maggio, con l’elezione di sindaco e consiglieri comunali. Si vota infatti a Cannara, Corciano, Monte Santa Maria Tiberina, Passignano, Trevi e Umbertide. Sono due le città (Corciano e Umbertide) dove è previsto il doppio turno, perché con una popolazione superiore ai 15 mila abitanti. Gli elettori totali aventi diritto al voto sono 45.711 (22.280 uomini e 23.431 donne) per complessive 63 sezioni. A Corciano sono chiamati al voto in 16.934 (8.210 uomini e 8.724 donne) per 22 sezioni.

sarà deciso da una sfida a tre: il dem Lorenzo Pierotti, Daniele Padovano per il centrodestra e Chiara Fioroni con il Movimento 5 Stelle. Il primo si presenta con cinque liste: Pd, Pierotti sindaco (Azione, CiviciX, Iv, Psi), Uniti per Corciano (Demos, Corciano civica, Corciano Futura), Alleanza Verdi-Sinistra (Europa Verde, Si, Sinistra Civica Verde) e la civica Lorenzo Pierotti Sindaco. Il centrodestra per Padovano schiera quattro liste: FdI, Fi, Lega e Umbria civica mentre il Movimento 5 Stelle corre da solo.

In 12.547 (6.082 uomini e 6.465 donne) possono votare ad Umbertide in 18 sezioni per scegliere tra sei candidati. Intorno al sindaco uscente Luca Carizia ci sono FdI, Lega, FI e le due civiche Umbertide per Carizia e Umbertide in Movimento. Con Sauro Anniboletti si presenta il centrosinistra (Pd, Umbertide Partecipa, Alleanza Verdi-Sinistra, Umbertide Cambia). Il M5s punterà su Giampaolo Conti. Il più giovane candidato è Federico Rondoni, con la nuova formazione Corrente. L’unica donna è Roberta Nanni per la coalizione Patto23. Infine, Pier Giacomo Tosti con le liste Libera il Futuro e Spazio Civico Comune.

Sfida a due a Trevi in 11 sezioni con 6.888 aventi diritto al voto (3.367 uomini e 3.521 donne). Il centrosinistra, dopo i dieci anni di Bernardino Sperandio, candida Giuseppe Rosichetti (Trevi Bene Comune). Sull’altro fronte c’è Ferdinando Gemma (Uniti per Trevi). A Passignano sul Trasimeno sono due le liste in corsa: il sindaco uscente, il dem Sandro Pasquali (Per Passignano), dovrà vedersela con il candidato del centrodestra Ermanno Rossi (Passignano nel futuro). Cinque le sezioni con 4.837 elettori (2.372 uomini e 2.465 donne). A Cannara Fabrizio Gareggia (Cannaresi Liberi) sindaco uscente per il centrodestra, si confronterà con Alessia Sirci (Insieme per Cannara). Sono 3.538 i chiamati a votare (1.749 uomini e 1.789 donne) in quattro sezioni. Nelle tre sezioni di Monte Santa Maria Tiberina i quasi mille aventi diritto (967 elettori, 500 uomini e 467 donne) si troveranno due liste: una guidata dal sindaco uscente Letizia Michelini (Un Impegno Comune) e quella di Francesco Algeri Rignanese (Uniti per cambiare).