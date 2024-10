Brunello Cucinelli: crescita a doppia cifra nei primi nove mesi del 2024

Il brand di lusso Brunello Cucinelli ha chiuso i primi nove mesi del 2024 con un fatturato di 920,2 milioni di euro, segnando una crescita del 12,4% a cambi correnti e del 12,7% a cambi costanti rispetto allo stesso periodo del 2023. I risultati positivi riflettono un forte incremento delle vendite in tutte le aree geografiche in cui il brand è presente: le Americhe registrano un aumento del 17,6%, l’Asia del 12,2% e l’Europa dell’8%. L’azienda ha inoltre beneficiato di una performance solida in entrambi i canali di distribuzione, con il Retail in crescita del 13,3% e il Wholesale dell’11,0%.

Brunello Cucinelli conferma l’obiettivo di una crescita del fatturato di circa il 10% per l’intero 2024, sostenuta dalle eccellenti vendite delle collezioni Uomo-Donna Autunno-Inverno e dall’apprezzamento dei clienti per l’artigianalità e l’esclusività delle proposte. Il brand continua a puntare su un posizionamento di alta gamma, mantenendo saldi i propri valori di eleganza e cura dei dettagli.

Un momento significativo per l’azienda è stato la “Cena della Gratitudine” del 30 settembre 2024, svoltasi presso la Borsa di Milano, dove sono stati invitati analisti, investitori e partner. In questa occasione, Brunello Cucinelli ha ribadito l’importanza di un modello di crescita sostenibile e “umanamente” orientato, invitando altre imprese a intraprendere un percorso di quotazione con un approccio etico. Questo evento ha rappresentato un momento di riflessione sui dodici anni dal debutto in Borsa della società, avvenuto nel 2012, e sui principi fondanti del “Capitalismo Umanistico” che ne ispirano le scelte.

Il marchio si prepara con fiducia al futuro, grazie anche ai primi segnali positivi delle vendite autunnali di ottobre e alla chiusura favorevole della campagna vendite Primavera-Estate 2025. Guardando al triennio 2024-2026, Brunello Cucinelli punta a mantenere una crescita costante del 10%, garantendo un percorso di sviluppo che unisce creatività, qualità e rispetto per l’essere umano.