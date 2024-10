Straquasar 2024: iscrizioni ancora aperte per la gara del 10 novembre

Si avvicina l’appuntamento con la Straquasar, la gara podistica che attraversa il territorio di Corciano, con partenza e arrivo al Quasar Village. L’edizione 2024, la settima della manifestazione, si correrà il 10 novembre su un percorso rinnovato rispetto agli anni precedenti. Il nuovo tracciato, lungo quasi 11 chilometri, attraverserà anche il suggestivo borgo di Solomeo, offrendo ai podisti un panorama unico tra le colline umbre. La partenza è fissata per le ore 10 presso il centro commerciale, che sarà anche il punto di partenza della novità di quest’anno: la Country Walk, una camminata di 8 chilometri lungo le campagne, e la tradizionale passeggiata di 3,5 chilometri, aperta alle scuole.

La scelta di un nuovo percorso, reso più agevole e immerso nella natura, riflette la volontà degli organizzatori di valorizzare ulteriormente il territorio corcianese, offrendo un’esperienza di sport in un ambiente privo di traffico automobilistico. L’evento è organizzato dal Quasar Village, in collaborazione con le società sportive L’Unatici Ellera Corciano, presieduta da Anna Maria Falchetti, e Cdp Atletica Perugia, con il supporto dell’Archi’s Comunicazione. La manifestazione si svolge sotto l’egida della Fidal Umbria e dell’Endas, e vede la partecipazione attiva dell’associazione L’Unanuova, dell’Amministrazione Comunale e della Protezione Civile per garantire la sicurezza dei partecipanti.

La gara è aperta agli atleti tesserati Fidal, Runcard e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, nonché a chi possiede una certificazione medica agonistica valida. Le preiscrizioni sono già disponibili online sul sito www.icron.it, mentre per informazioni si può contattare il numero 360343785. I partecipanti riceveranno un pacco gara, e sono previsti premi per i primi tre classificati assoluti uomini e donne, oltre che per i primi cinque delle 13 categorie. Un riconoscimento speciale sarà assegnato alla memoria di Eros Bastianini, che ha partecipato alle prime cinque edizioni. Il premio, realizzato in collaborazione con Euronics, sarà riservato ai “senatori” della competizione, coloro che hanno preso parte a tutte le edizioni della Straquasar.