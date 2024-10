Riconoscimento storico per l’Umbria: Corciano, Passignano e Castiglione del Lago sono “Comunita’ dello Sport 2026”

Per la prima volta in Umbria tre comuni hanno ottenuto il prestigioso titolo di “Comunità Europea dello Sport 2026”. Corciano, Passignano sul Trasimeno e Castiglione del Lago hanno ricevuto il riconoscimento da ACES Europe, la Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport, che ha l’obiettivo di promuovere l’attività sportiva tra i cittadini dell’Unione Europea, con un’attenzione particolare a bambini, anziani e persone con disabilità.

I tre comuni umbri si sono candidati con il progetto “SporT al Centro – Trasimeno e Corciano”, sorprendendo i commissari di ACES Europe per l’efficienza delle loro strutture sportive, l’inclusività delle attività offerte e la forte sinergia tra le amministrazioni locali. Questo titolo riconosce non solo l’impegno per lo sport come mezzo per migliorare la salute, ma anche per favorire l’integrazione sociale e promuovere il rispetto, elementi centrali della mission di ACES.

Durante le ispezioni effettuate lo scorso settembre nelle strutture dei tre comuni, i commissari hanno evidenziato il forte tessuto associativo, le strutture all’avanguardia e il coinvolgimento di un ampio spettro di utenti, dalle scuole agli anziani. Inoltre, è stata apprezzata la visione unitaria dei Comuni, che si sono presentati come un’unica entità con l’obiettivo di fare dello sport anche un elemento di attrazione turistica.

La cerimonia ufficiale di premiazione si terrà a dicembre 2025 presso la sede del Parlamento Europeo a Bruxelles. Ma non finisce qui: i tre comuni avranno anche la possibilità di concorrere per un ulteriore traguardo, quello di “Comunità Europea dello Sport dell’Anno”, che li consacrerebbe come modello di riferimento per lo sport in Europa.

Le amministrazioni locali hanno espresso grande soddisfazione per questo risultato, convinte che il lavoro di squadra portato avanti sarà un volano per lo sviluppo non solo dello sport, ma anche del turismo e della cultura nei rispettivi territori, proiettandoli sulla scena internazionale.