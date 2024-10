A Solomeo la presentazione del libro di Sonia Campagnoli “Il ragazzo con il pallone di carta”

Si terrà sabato 12 ottobre alle ore 17.00 presso il Circolo Filarmonica di Solomeo, la presentazione del romanzo di Sonia Campagnoli, “Il ragazzo con il pallone di carta”, edito da Bertoni editore. L’evento sarà un’occasione unica per scoprire una storia intensa e commovente che celebra l’amore per il calcio, il legame con le proprie radici e la forza di inseguire i propri sogni, nonostante le difficoltà della vita.

“Il ragazzo con il pallone di carta” racconta la storia di Antonio, un giovane calabrese fortemente legato alla sua terra e al pallone. In occasione del suo quarantesimo compleanno, decide di organizzare una grande festa, circondandosi degli amici più cari. Durante l’attesa, mentre assapora un calice di vino e si perde nel fumo di una sigaretta, Antonio ripercorre con la mente i momenti più significativi della sua vita. Si ritrova bambino nella sua amata Calabria, un’infanzia felice ma segnata dalla dolorosa separazione dei genitori, che lo ha portato a vivere due vite parallele.

Nonostante il difficile rapporto con il padre, a cui era profondamente legato, e le sfide che ne derivano, Antonio trova nel calcio una passione che lo guida e lo fa crescere. A soli diciannove anni, decide di lasciare la famiglia e il suo paese per inseguire il sogno di diventare un calciatore professionista, affrontando con coraggio ogni ostacolo che gli si para davanti.

Il libro offre uno sguardo profondo su temi universali come la famiglia, le radici, i sogni e la resilienza, narrati con grande sensibilità e autenticità dall’autrice Sonia Campagnoli. Durante la presentazione, l’autrice dialogherà con il pubblico, raccontando i retroscena della storia di Antonio, le motivazioni che l’hanno spinta a scrivere questo romanzo e i temi che ha voluto esplorare. Il libro è ordinabile in tutte le librerie e store online e sul sito della casa editrice: www.bertonieditore.com