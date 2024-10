Mille ‘Musin musetti’ nella prima edizione del contest fotografico dedicato agli amici a quattro zampe

Sei i vincitori di altrettante categorie tra cani, gatti e altri animali da compagnia, premiati al centro d’intrattenimento Gherlinda di Ellera di Corciano

Bilancio positivo per la prima edizione del contest fotografico ‘Musin Musetti’ che ha celebrato il suo evento conclusivo domenica 6 ottobre al centro di intrattenimento Gherlinda di Ellera di Corciano. Ben 955 le foto pervenute degli amici a quattro zampe, cani, gatti e altri piccoli animali domestici, con 7.703 like espressi sulla pagina Facebook del Gherlinda, dal 24 agosto al 6 ottobre. Gli scatti, esposti anche nella galleria del centro d’intrattenimento, hanno immortalato ritratti, momenti giocosi, divertenti o commoventi degli animali di compagnia. Sei le categorie e i rispettivi vincitori: per la categoria ‘Cani’ e ‘Cani instore’, premiati rispettivamente Sky e Yoshi, per la categoria ‘Gatti’ e ‘Gatti instore’, Sandro e Chanel e per la categoria ‘Altri animali’ e ‘Altri animali instore’ Teo e Milka.

Un evento itinerante, che ha fatto tappa anche a Corciano con l’obiettivo di celebrare il legame speciale tra uomo e animale e far incontrare gli appassionati, oltre a offrire consigli e informazioni utili per la cura degli animali, grazie alla presenza di aziende del territorio.

“Con questa tappa a Perugia – ha spiegato Samantha Cannas, responsabile di Arte & Moda pe gli eventi Musin Musetti in Umbria – abbiamo cercato di portare l’attenzione sulla tematica del benessere animale, dell’importanza di accogliere un animale in casa perché scalda il cuore e riempie la vita, magari facendo anche un giro nei canili o gattili di zona, per portare a casa un animale bisognoso di una famiglia che lo accolga e si prenda cura di lui”.

“Come prima edizione possiamo ritenerci soddisfatti del risultato – ha spiegato Euro Sereni, organizzatore di Musin Musetti a Perugia –, con quasi mille foto inviate e 7700 ‘Mi piace’ su Facebook. Ringraziamo anche gli sponsor Vitakaft e Grifovet che hanno omaggiato i partecipanti con prodotti e gadget. Un evento nuovo per il territorio, chissà che possa trasformarsi in qualcosa di più esteso e strutturato nel futuro, per dare il giusto spazio al mondo del Pet”.

Rossana Furfaro