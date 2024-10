Corciano Castello di Vino 2024: un altro successo tra vino e tradizione

Nonostante le previsioni meteo avverse, la dodicesima edizione di *Corciano Castello di Vino* ha chiuso con un bilancio decisamente positivo. La tre giorni dedicata all’enologia, svoltasi dal 4 al 6 ottobre, ha confermato il suo ruolo di punta nel panorama degli eventi umbri, attirando nel borgo medievale un vasto pubblico di turisti, appassionati di vino e residenti. Un successo che premia la sinergia tra l’associazione Corciano Castello di Vino e i partner come il Consorzio dei Vini DOC Colli del Trasimeno e Umbria Top Wines.

Il borgo umbro, con le sue stradine e scorci suggestivi, ha accolto una folla entusiasta che, calice alla mano, ha percorso un itinerario sensoriale tra eccellenze locali e specialità enologiche. Il presidente dell’associazione organizzatrice, Bruno Nucci, ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti: «Siamo arrivati alla dodicesima edizione, ma per noi sono pochi anni rispetto a tutto ciò che abbiamo in mente per il futuro. Abbiamo una visione chiara su come crescere e continuare a rendere questo evento un punto di riferimento nella regione».

L’edizione 2024 ha visto la partecipazione di 15 cantine, con 12 stand disposti lungo le vie del centro storico, supportati da 250 volontari corcianesi. Sono stati venduti ben 2500 calici per oltre 8000 degustazioni, mentre 700 persone hanno affollato la suggestiva Taverna del Duca, dove si è tenuta la cena finale, momento culminante della manifestazione. Il vino, protagonista indiscusso, è stato consumato in quantità notevoli: quasi 1000 litri, corrispondenti a circa 1500 bottiglie.

Durante la cena conclusiva, sono stati assegnati i premi ai migliori vini partecipanti. Tra le bollicine, il primo posto è andato a Madrevite con il suo “Futura”, mentre Pucciarella e Coldibetto hanno seguito rispettivamente con “Ca’ de Sass” e “Lenouri”. Monte Melino si è aggiudicato il premio per il miglior bianco con il suo *Grechetto*, e Duca della Corgna ha trionfato nella categoria rosato con il *Martavello*. Il miglior rosso è stato invece “Fontinius” di Agricola Casaioli. A Poggio Santa Maria è andato il premio della Giuria Popolare come miglior cantina partecipante.

Gli organizzatori, instancabili, guardano già al 2025, con nuovi progetti e ambizioni per migliorare ulteriormente la qualità della manifestazione. «Abbiamo già in mente dove crescere e stupirvi anche l’anno prossimo», ha anticipato Nucci, confermando la volontà di mantenere Corciano Castello di Vino tra gli eventi più attesi del territorio.