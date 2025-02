Sicurezza stradale: a Corciano nuove telecamere di lettura targhe per il controllo del territorio

Il Comune di Corciano ha introdotto un sistema di videosorveglianza all’avanguardia, dotandosi di telecamere di lettura targhe di ultima generazione con la capacità di interrogare in tempo reale i database del Ministero dell’Interno. Questa innovazione prevede l’installazione di una telecamera fissa a Ellera, in grado di monitorare il traffico in entrata e in uscita dalla frazione, e di una telecamera mobile, che sarà montata sui veicoli della Polizia Locale durante le pattuglie sul territorio.

Il nuovo sistema rappresenta un potente strumento di controllo e prevenzione che consentirà di identificare immediatamente veicoli rubati, soggetti a fermi amministrativi, privi di assicurazione o revisione, e sarà un supporto cruciale nelle indagini legate a furti e altre attività illecite.

«L’amministrazione comunale – ha dichiarato il sindaco Lorenzo Pierotti – prosegue nel suo impegno per la sicurezza stradale, come previsto dal nostro programma. Oggi vantiamo oltre 100 telecamere operative sul territorio, un dato eccezionale per un Comune delle nostre dimensioni. Con queste nuove tecnologie, abbiamo voluto potenziare le capacità delle forze dell’ordine, garantendo un monitoraggio accurato del traffico e strumenti rapidi per il recupero delle informazioni. Si tratta di un passo avanti importante per assicurare maggiore sicurezza ai nostri cittadini e un controllo sempre più efficace del territorio».

Nelle ultime settimane è stato completato l’aggiornamento del sistema di videosorveglianza comunale, che ora conta un totale di 108 telecamere, di cui 2 dotate della tecnologia avanzata Targasystem. Durante i primi giorni di prova, la telecamera fissa installata a Ellera ha già monitorato mediamente 17000 veicoli ogni 24h, dimostrando l’efficacia e il potenziale del nuovo sistema.