Successo per il pranzo solidale “Un Abbraccio per Graziano”: raccolti oltre 4400 euro

Un vero esempio di solidarietà è stato il pranzo “Un Abbraccio per Graziano”, organizzato dall’Associazione L’Unanuova per sostenere Graziano, un ragazzo che sta attraversando un momento delicato per la sua salute. L’evento ha visto la partecipazione calorosa di numerosi cittadini e il contributo fondamentale di diverse realtà locali, permettendo una raccolta fondi di oltre 4.400 euro, cifra destinata a crescere ulteriormente grazie a ulteriori donazioni in arrivo.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto dall’Associazione ai tanti che hanno partecipato e contribuito all’iniziativa, in particolare a Conad L’Emporio del Gusto di Castelvieto, Pronto Green, Universo Carni di Stefano Valocchia, A.S.D. Santa Sabina, Antico Borgo Umbro, U.S. Mantignana Montemalbe, Pasticceria Cellesi, Famiglia Prenni, Molini Popolari Riuniti, Frantoio Berti, Cantina Pucciarella e tutto lo staff di L’Unanuova. Un pensiero affettuoso è andato anche a coloro che, pur non potendo essere presenti fisicamente, hanno voluto offrire il loro sostegno, contribuendo alla riuscita di un evento che ha unito una comunità intera in un gesto d’amore e di speranza per aiutare Graziano.