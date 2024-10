Terza edizione del D-Day, evento per gli amici a quattro zampe al Quasar Village

In collaborazione con il Gruppo Cinofilo Perugino al centro commerciale di Ellera di Corciano – Sabato 5 ottobre in programma la seconda Esposizione canina regionale, riservata a cani di razza, e la Sfilata canina, aperta a tutti gli esemplari

(AVInews) – Perugia, 2 ott. – Si celebra il 4 ottobre la Giornata mondiale degli animali e anche il Quasar Village dedica loro una festa speciale, il D-Day, riservato in particolare ai cani, in collaborazione con Gruppo cinofilo perugino e in programma sabato 5 al centro commerciale di Ellera di Corciano. Nella terza edizione, fin dalla mattina ci saranno diversi espositori specializzati in prodotti pet ed allevatori nell’area esterna. Alle 11 avrà inizio l’Esposizione canina regionale, a cura del Gruppo Cinofilo Perugino, i cui protagonisti saranno gli amici a quattro zampe di razza, suddivisi in gruppi: nel ring esposti cani da pastore e bovari, Pinscher, Schnauzer, molossidi, cani da ferma, da riporto, cerca e acqua, terrier, cani da compagnia, cani di tipo spitz e primitivo, bassotti, levrieri, segugi e cani da pista di sangue. Ogni gruppo avrà un suo vincitore, decretato da una giuria di esperti e alle 15 ci sarà il ‘Best in show’ finale, che proclamerà il miglior cane di tutta l’Esposizione. Per informazioni si può telefonare al numero 075.5056986; le iscrizioni si possono effettuare sabato stesso dalle ore 9. Nel D-Day spazio anche alla Sfilata canina, alle 17, che vedrà in passerella piccoli e grandi esemplari, anche senza pedigree. Una giuria decreterà il vincitore delle categorie ‘Il cane più bello’ e ‘Il cane più simpatico’; saranno premiati i primi tre classificati di ciascuna, con Quasar gift card, bag Vitakaft e sconti per servizi di toelettatura da Fido pulito. Inoltre, per tutti i partecipanti, ci saranno simpatici gadget. Per partecipare alla sfilata occorre iscriversi compilando appositi moduli, disponibili alla postazione multiservizi Helpy, oppure telefonando al numero 075.5172071 o 351.4635499, anche su WhatsApp. Sono ammessi un massimo di 60 cani e il termine di scadenza per le iscrizioni è il 4 ottobre, alle 20. È obbligatorio portare con sé il libretto sanitario del proprio amico a quattro zampe mentre per il ritiro del pettorale e del kit di partecipazione il termine è sabato 5 ottobre entro le ore 16 alla postazione Helpy.