Festa di Natale per la Pallacanestro Ellera, Terradura: “Ottimi numeri per tutte le categorie, il minibasket ha superato 100 iscritti”

Anche quest’anno, la tradizionale festa di Natale della Pallacanestro Ellera ha riunito tutti i gruppi minibasket e giovanili, regalando un momento di divertimento e condivisione. L’evento ha visto la partecipazione di tutta la comunità sportiva, dagli atleti a tutto lo staff tecnico e la dirigenza con tanto di travestimenti da Babbo Natale.

A rendere istituzionale l’evento è stata la presenza dell’assessore allo sport di Corciano Francesco Cocilovo, che ha portato i suoi auguri e un caloroso saluto, confermando l’importanza di sostenere le realtà sportive locali. Dopo alcune attività in campo e i saluti ufficiali da parte di Luca Terradura, responsabile del settore minibasket, tutti i presenti hanno brindato insieme, gustando una fetta di panettone e pandoro.

“Siamo molto orgogliosi dei risultati raggiunti – ha dichiarato Terradura – specialmente considerando il continuo aumento degli iscritti nel minibasket, che quest’anno ha superato quota 100 bambini fino agli 11 anni. Inoltre, i numeri sono ottimi anche per le categorie Under 13, 14, 15 e 17”. Un bilancio positivo anche per le squadre senior: la DR2, che occupa un dignitoso posto a metà classifica, e la prima squadra, protagonista del campionato regionale di DR1, attualmente saldamente al secondo posto in classifica.

Con un messaggio di augurio rivolto a ragazzi e genitori, la società ha concluso questa giornata speciale: “Vogliamo augurare a tutti voi un Buon Natale da trascorrere in famiglia, proprio come abbiamo fatto oggi in palestra, celebrando insieme i valori dello sport e dell’amicizia”.