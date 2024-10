Riqualificata la rampa di accesso della chiesa di San Mariano

La cura dei centri storici nel Comune di Corciano non si ferma mai. L’ultima opera messa in atto, riguarda San Mariano. In particolare, si è intervenuti sulla rampa di accesso alla Chiesa. “La qualificazione – sottolinea l’assessore Stefano Gabrielli – si inserisce nel programma di interventi nei borghi storici del nostro territorio. La cura e la valorizzazione del nostro patrimonio storico e ambientale é uno dei capisaldi della nostra visione di Corciano”. Un processo che procede step by step e che a breve riguarderà anche un’altra frazione, per un intervento complessivo, riguardante appunto, i due interventi di circa 50.000 euro. “Oggi – conclude Gabrielli – ci siamo concentrati su San Mariano, mentre fra qualche settimana anche Castelvieto sarà ancora più accogliente”.

Ufficio Stampa Comune di Corciano