Corciano si colora di rosa: iniziativa per la prevenzione del tumore al seno

Piazza dei Caduti a Corciano si vestirà di rosa dall’1 al 3 ottobre per aderire all’iniziativa di sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione e del sostegno alla ricerca scientifica per sconfiggere il tumore al seno, in occasione della campagna Nastro Rosa di Fondazione AIRC. Lo ha deliberato la Giunta guidata da Lorenzo Pierotti, che con l’illuminazione in rosa della piazza — grazie alla collaborazione con ANCI — sostiene le finalità della campagna Nastro Rosa promossa da Fondazione AIRC.

Corciano si “accende” dando il via alla campagna internazionale contro il cancro al seno, il più frequente fra le donne. Ogni anno si registrano in Italia oltre 55.000 diagnosi, e una donna su otto si ammala nell’arco della vita. Grazie alla ricerca, oggi circa l’88% di loro è viva dopo cinque anni dalla diagnosi. Tuttavia, la sfida è ancora aperta per il restante 12% delle pazienti, colpite dalle forme più aggressive, per le quali le cure non sono ancora abbastanza efficaci.

Il simbolo della campagna di AIRC è un nastro rosa incompleto, come l’obiettivo che non è stato ancora pienamente raggiunto: curare tutte le donne. Un traguardo che sembra vicino, ma l’ultimo miglio è sempre il più difficile e richiede un impegno maggiore da parte dei ricercatori, che affrontano sfide come il tumore al seno triplo negativo, una forma che risponde solo parzialmente ai trattamenti disponibili e che colpisce soprattutto le giovani.

Anche un monumento cittadino illuminato di rosa può far riflettere, insieme al materiale informativo digitale diffuso attraverso i canali istituzionali, sull’importanza di non sottovalutare la problematica e di praticare la prevenzione. Per rafforzare il messaggio, il Comune, attraverso Corciano in Movimento e con il supporto di AIRC e delle associazioni L’Unatici di Ellera e Company, ha organizzato una camminata “rosa” per il 20 ottobre a San Mariano.

“Sarà un ulteriore modo per sostenere la ricerca sul tumore al seno – evidenzia l’assessore all’associazionismo e sport Francesco Cocilovo. La nuova uscita di 5 km, che partirà da Piazza del Girasole alle 9:45, sarà l’occasione per sensibilizzare la cittadinanza, in particolare le donne, ma anche gli uomini. Dei 55.500 nuovi casi annuali, 500 riguardano proprio gli uomini, perciò è importante che anche loro si sottopongano costantemente ai controlli preventivi. L’attività fisica – continua Cocilovo – funziona come un farmaco e favorisce quella socializzazione necessaria per evitare che il malato si isoli. Praticarla regolarmente è consigliato anche dall’OMS, che suggerisce almeno 150-300 minuti di attività moderata a settimana, o 75-150 minuti a intensità vigorosa. La prevenzione riduce il rischio di insorgenza di certi tipi di malattia e salva vite. Nonostante l’aumento dell’incidenza del tumore al seno (+0,9% ogni anno), grazie ai progressi della medicina e agli screening, oggi si muore meno rispetto al passato. Come Comune, quindi, supportiamo convintamente la Campagna Nastro Rosa di AIRC e ci auguriamo che questa sia la prima di molte iniziative da poter realizzare insieme”, ha concluso Cocilovo.