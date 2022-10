La Fiera del Disco torna al Quasar Village con il “circo dei vinili”

Diventata ormai un appuntamento fisso per gli amanti dei vinili in tutta Italia, la Fiera del disco approda a Perugia, quarta tappa del nuovo percorso nazionale ‘Il circo dei vinili’, che tocca le maggiori città italiane con le diverse culture e passioni musicali. Organizzata dall’associazione culturale Ernyaldisko in collaborazione con Music Day Roma, la sedicesima ‘Fiera internazionale del disco, cd e vinile’, nuovi, usati e da collezione, si terrà al Quasar Village di Corciano sabato 22 e domenica 23 ottobre dalle 9 alle 21, a ingresso gratuito. Si potrà curiosare tra le diverse proposte dei 50 espositori provenienti da tutta Italia, attentamente selezionati e specializzati in diversi generi musicali, per una full immersion tra i vinili a 33, 45giri, mix, e cd di musica metal, punk, psichedelica, folk, funky, rock, soul, disco dance, progressive, hip-hop, jazz, classica, cantautorato italiano e molti altri. Durante le giornate della fiera del disco sarà possibile acquistare e vendere dischi, anche quelli rari e preziosi, avvalendosi del supporto e della professionalità degli espositori.

“La musica è un linguaggio universale – ha commentato Tiziana Zetti, direttore del Quasar village –, in grado di trasmettere le nostre emozioni e i pensieri. È una scienza sociale, che è in grado di arrivare al cuore di tutti, grazie alla sua molteplicità di utilizzi e ai diversi generi musicali esistenti, e ci fa bene!”

“La musica è cultura oltre che passione – dichiarano Marco Massari e Francesco Pozone, organizzatori delle Fiere del Disco – e unisce le persone. In molti ci chiedono perché dovrebbero comprare un disco in fiera invece che su internet e noi rispondiamo che solo alle fiere del disco si possono trovare venditori professionali che ascoltano musica da sempre, anche da 50 anni, con passione e orecchio critico allenato, che sanno darti consigli sui più vari generi musicali o farti scoprire artisti di nicchia ma con una grossa anima. Puoi scoprire chitarristi che danno i brividi o bassisti e batteristi che sanno dare un groove unico alla musica”.