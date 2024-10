Lavoro: a Corciano e a Magione si cercano un addetto alla segreteria, un commesso e un magazziniere

L’agenzia “Soluzione lavoro spa” (Sol) di Perugia cerca un addetto alla segreteria per uno studio odontoiatrico, un commesso per un negozio di gioielleria, entrambi i posti di lavoro sono a Corciano, e un magazziniere per un’attività operante nel settore del commercio di vini e distillati a Magione.

Gli annunci sono rivolti a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e alle persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03:

Un addetto alla segreteria, part time (20 ore settimanali), per studio odontoiatrico di Corciano. Il requisito necessario è la conoscenza del pacchetto office, mentre l’aver maturato esperienze nella mansione rappresenta un requisito preferenziale. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato in somministrazione, con successiva possibilità di inserimento diretto in azienda;

Un commesso full time per negozio operante nel settore orologeria e gioielleria a Corciano. La risorsa dovrà occuparsi, in un ambiente dinamico e stimolante, di esporre, tenere in ordine e vendere i prodotti, assistendo e orientando il cliente nella scelta di acquisto. Sono richiesti orientamento al cliente, minima esperienza nella mansione, anche in altri settori, flessibilità e disponibilità a lavorare nel weekend. Inquadramento in base all’esperienza;

Un addetto al magazzino e alla logistica full time per iniziale tirocinio, per attività operante nel settore del commercio di vini e distillati a Magione. La risorsa lavorerà in un ambiente dinamico e dovrà essere diplomata, motivata e flessibile, conoscere il pacchetto Office e avere ottima capacità di utilizzo dei principali browser web e della posta elettronica. Si offre contratto iniziale di stage, con successiva possibilità di inserimento a tempo indeterminato.

Chi è interessato può contattare l’agenzia al numero 075.9486092 o sulle pagine di Facebook https://www.facebook.com/soluzionelavorospa o LinkedIn https://www.linkedin.com/company/soluzione-lavoro-spa/, oppure consultare il sito www.soluzionelavoro.com.