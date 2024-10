Centro salute di Ellera: obiettivo potenziamento servizi sanitari

Il Consiglio comunale di Corciano ha approvato un ordine del giorno che chiede il potenziamento dei servizi presso il Centro di Salute di Ellera, con un investimento comunale per raddoppiare gli spazi disponibili. La proposta, avanzata da PD, Civica Lorenzo Pierotti Sindaco, Azione, Italia Viva e Demos, ha già ottenuto il supporto dell’esecutivo. Il documento invita il Sindaco e la Giunta a intraprendere azioni concrete per risolvere quella che viene percepita come un’emergenza sanitaria.

Negli ultimi mesi, infatti, il Centro ha subito una riduzione significativa dei servizi specialistici, come neurologia, nutrizione, diabetologia e consulenza. Quest’ultima, aperta tutti i giorni fino a poco tempo fa, ora è disponibile solo per due mezze giornate a settimana. Inoltre, i prelievi effettuati giornalmente, sia in sede che a domicilio, sono limitati a 20, un numero insufficiente per le esigenze del territorio.

Per garantire servizi adeguati, è indispensabile un miglioramento delle attrezzature e un incremento dei mezzi di trasporto a disposizione del Centro. Attualmente, l’unica specialità ancora operativa è la fisiatria, mentre si nota una tendenza a concentrare i servizi nel poliambulatorio di Perugia, lasciando Ellera privo di supporto specialistico.

Il Sindaco Pierotti, durante un sopralluogo, ha sottolineato l’impegno del personale del Centro, ma ha ribadito la necessità di ripristinare i servizi soppressi e introdurne di nuovi. L’amministrazione comunale si è detta pronta a investire per ampliare gli spazi, ma solo a fronte di un potenziamento concreto dei servizi sanitari offerti ai cittadini, impegnandosi a intraprendere tutte le azioni necessarie per raggiungere questo obiettivo.