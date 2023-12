Il Bar Pasticceria Cellesi raddoppia, ecco la visita del sindaco Pierotti

A Corciano apre un nuovo luogo di dolcezze, o meglio, l’attività già presente a San Mariano raddoppia. E’ il caso del “Bar Pasticceria Cellesi – Dolci Pensieri”, che ha aperto un nuovo punto vendita a Terrioli. Una circostanza che va a rimarcare la dinamicità di un tessuto socio-economico del quale il Sindaco Lorenzo Pierotti è orgoglioso. “E’ sempre un piacere che un’attività presente sul territorio si espanda. Significa che la comunità comprende l’importanza del servizio offerto e lo premia con la sua costanza e presenza. In questo caso poi, come non farlo, visto che si tratta di vere dolcezze!”.

Ed infatti attività che fa capo a Roberto Cellesi, ma è svolta in sinergia con il fratello e la compagna, può soddisfare un ventaglio di moment piacevoli, dalla colazione all’aperitivo, dai rinfreschi per ogni circostanza alla panetteria quotidiana. “Ci stiamo allargando – sottolinea il titolare – e questo mi rende felice, perché Corciano mi piace molto a livello imprenditoriale, al di là del fatto che sia il mio Comune di nascita e di residenza”. Attualmente nei due Bar Pasticceria lavorano 11 persone, molte delle quali del posto, ma se questo è il trend non è detta che in futuro possano aumentare ancora. “Anche questa è una soddisfazione – aggiunge Roberto Cellesi – come quella di attingere soprattutto alla tradizione per proporre i nostri ‘dolci pensieri’”.