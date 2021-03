Un tocco di Corciano a Sanremo: Ibrahimovic veste Cucinelli

Ibrahimovic ha dimostrato di non essere un animale da palcoscenico. Sicuramente è meglio vederlo in campo ma quale migliore occasione del Festival di Sanremo per sfoggiare un abito vero e non la solita divisa colorata cui gli appassionati di calcio sono abituati a vederlo?

Molti lo hanno visto ieri sera sul palco dell’Ariston indossare un classico smoking nero con una non eccessivamente sobria spilla (con il suo nome).

Pochi però sanno che durante la conferenza stampa della prima giornata del 71esimo festival di Sanremo Zlatan Ibrahimović vestiva “Cucinelli”.

Lo comunica la stessa casa di moda che ha sede a Solomeo di Corciano: il calciatore indossava un abito petto e mezzo principe di Galles lino lana e seta con camicia denim leggero stone wash e sneakers, tutto firmato Brunello Cucinelli.