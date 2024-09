Straquasar 2024: tutte le novita’ della gara podistica piu’ attesa a Corciano

La prossima edizione della Straquasar, in programma domenica 10 novembre 2024, sarà caratterizzata da importanti novità. Per la settima edizione, il percorso attraverserà il suggestivo centro storico di Solomeo, offrendo ai partecipanti un’esperienza affascinante. La gara partirà e si concluderà presso il centro commerciale Quasar Village di Ellera di Corciano, con il via previsto per le ore 10.

La decisione di modificare il tracciato è stata presa dagli organizzatori con l’obiettivo di renderlo non solo più agevole, ma anche più suggestivo, preservando al contempo il contatto con la natura. Il percorso si snoderà attraverso la campagna e sarà completamente chiuso al traffico automobilistico, garantendo sicurezza e tranquillità ai partecipanti. La distanza della gara rimane di circa 11 chilometri.

L’evento, organizzato dal Quasar Village in collaborazione con le società sportive L’Unatici Ellera Corciano, presieduta da Anna Maria Falchetti, e Cdp Atletica Perugia (Circolo Dipendenti Perugina), riceve il supporto essenziale di Archi’s Comunicazione. Insieme, si propongono di offrire una giornata dedicata allo sport e al territorio. L’iniziativa si svolgerà sotto l’egida della Fidal Umbria e dell’Endas, con la collaborazione dell’associazione L’Unanuova, del Comune di Corciano e della Protezione Civile, per garantire la massima sicurezza lungo il tracciato.

Oltre alla gara podistica principale, ci sarà una passeggiata dedicata alle scuole, su un percorso di 3,5 chilometri, e una camminata (walking) su un tragitto più lungo. La competizione è aperta agli atleti tesserati Fidal, Runcard e a quelli iscritti a Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, purché in possesso di certificazione medica agonistica valida. Le preiscrizioni sono già aperte sul sito www.icron.it, e per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 360343785.

Ogni partecipante riceverà un pacco gara, e saranno premiati i primi tre assoluti uomini e donne, oltre ai primi cinque classificati in ciascuna delle 13 categorie, due in più rispetto al passato, con Gift Card spendibili presso i negozi del Quasar Village aderenti all’iniziativa. Verranno premiate anche le prime tre società, che riceveranno un rimborso equivalente al numero degli atleti giunti al traguardo.

Infine, sarà nuovamente assegnato il premio in memoria di Eros Bastianini, che partecipò alle prime cinque edizioni della Straquasar. In collaborazione con Euronics, il riconoscimento sarà dedicato ai “senatori” della manifestazione, ovvero coloro che hanno preso parte a tutte le edizioni precedenti.