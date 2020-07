Black weekend, caccia all’offerta da venerdì a domenica

Al Gherlinda di Corciano c’è ‘profumo’ di grandi affari perché da venerdì 24 a domenica 26 luglio è in programma il ‘Black weekend’ dello shopping. Tre giornate di “offerte bollenti” assicurano dal centro di intrattenimento di Ellera di Corciano, durante le quali i punti vendita della struttura che aderiscono, venerdì e sabato dalle 10 alle 20 e domenica dalle 15 alle 20, proporranno la loro ampia offerta merceologica a prezzi vantaggiosi.

Per tutto il weekend ci si potrà sbizzarrire nella ricerca di occasioni, in vista anche delle ferie estive, di cui approfittare in sicurezza. Infatti, nel rispetto della normativa in vigore, al centro di intrattenimento “sono stati attuati – spiegano dal Gherlinda – tutti i protocolli necessari per una corretta permanenza all’interno della struttura”.